Nachdem die Micron-Aktie bereits in den vergangenen Monaten eine beeindruckende Rallye hingelegt hatte, sorgte der gestrige Kurssprung von knapp +11% für das nächste Ausrufezeichen. Mit dem neuen Allzeithoch untermauert der Halbleiterkonzern seine außergewöhnliche Stärke und profitiert weiterhin vom anhaltenden KI-Boom. Zusätzlich sorgten zuletzt geopolitische Entspannungssignale im Iran-Konflikt für eine freundlichere Marktstimmung, was insbesondere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de