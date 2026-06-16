SpaceX hat den Kapitalmarkt für Raumfahrtaktien elektrisiert. Jetzt will der Bremer Satellitenkonzern OHB die Gunst der Stunde nutzen: Eine Kapitalerhöhung über rund 500 Millionen Euro soll Wachstum, Übernahmen und Europas unabhängige Raumfahrtambitionen finanzieren. Eine neue Chance oder ein riskantes Re-IPO mit Verwässerung und KKR-Teilausstieg? Der Bremer Satelliten- und Raumfahrtkonzern OHB will frisches Kapital einsammeln. Geplant ist eine Kapitalerhöhung mit einem Bruttoerlös von rund 500 Millionen Euro. Die bisherigen Aktionäre sollen grundsätzlich Bezugsrechte erhalten, doch die Hauptaktionäre, die Familie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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