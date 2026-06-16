Wiesbaden - Die privaten Haushalte in Deutschland haben im Jahr 2023 im Schnitt rund 335 Euro im Monat für Nahrungsmittel ausgegeben. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag mitteilte, machten die Ausgaben für Fleisch und Wurst, Fisch und Meeresfrüchte mit durchschnittlich 22 Prozent gut ein Fünftel davon aus.



Jeweils rund ein Sechstel (17 Prozent) der Ausgaben für Nahrungsmittel wendeten die Haushalte für den Kauf von Getreide und Getreideerzeugnissen wie zum Beispiel Brot, Reis und Nudeln sowie für Milch, Molkereiprodukte und Eier auf. Für Gemüse, Kartoffeln und Ähnliches wurden 14 Prozent ausgegeben, und für Obst und Nüsse waren es neun Prozent. Für den Kauf von Zucker und Süßwaren wurden im Schnitt acht Prozent verwendet.



Zusätzlich zu den Ausgaben für Nahrungsmittel wendeten die privaten Haushalte durchschnittlich rund 75 Euro im Monat für den Kauf von Getränken auf. 55 Prozent (gut 40 Euro) dieser Ausgaben entfielen auf alkoholfreie Getränke, 45 Prozent (knapp 35 Euro) auf alkoholische Getränke. Den größten Anteil der Getränkeausgaben machten mit knapp einem Viertel (24 Prozent) die Ausgaben für Erfrischungsgetränke und Mineralwasser aus. Jeweils rund ein Fünftel der Getränkeausgaben wurden für Wein (auch alkoholfrei) und weinhaltige Getränke (20 Prozent) sowie für Kaffee und Tee (19 Prozent) verwendet. Mit 16 Prozent wurde knapp ein Sechstel der Getränkeausgaben für Bier (auch alkoholfrei) aufgewendet.





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