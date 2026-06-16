Es geht wieder nach oben mit dem Magnificent 7 Index, in dem mit Alphabet, Nvidia, Meta, Tesla, Microsoft, Amazon und Apple sieben der weltweit führenden Technologiekonzerne vereint sind. Nachdem es kürzlich zur Korrektur kam, nehmen die Aktienkurse nun auch angesichts der sich wieder aufhellenden Stimmung an den Weltbörsen Fahrt auf.Kurzfassung:• Der Magnificent-7-Index hat nach der jüngsten Korrektur wieder zugelegt. Unterstützt wird die Entwicklung durch die bessere Stimmung an den Aktienmärkten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär