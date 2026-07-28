© Foto: wallstreetonline/KI - OpenAIBig Tech pumpt Hunderte Milliarden in künstliche Intelligenz und finanziert den Boom zunehmend mit Anleihen. Die Risikoprämien steigen.Der Investitionsboom rund um künstliche Intelligenz (KI) setzt zunehmend auch den Anleihemarkt unter Druck. Die Kurse entsprechender Unternehmensanleihen sind gefallen. Gleichzeitig stiegen die Risikoprämien. Das berichtet MarketWatch. Alphabet will seine Investitionen 2026 auf 195 bis 205 Milliarden US-Dollar erhöhen. Microsoft, Meta Platforms und Amazon legen in dieser Woche ihre Quartalszahlen vor. Anleger achten dabei besonders auf mögliche weitere Ausgabensteigerungen. Moody's erwartet, dass die Investitionen der großen Cloudkonzerne in KI im kommenden …
Enthaltene Werte: US0231351067,US02079K3059,US5949181045,US30303M1027Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE