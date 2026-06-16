Der Schlagabtausch zwischen der Commerzbank und der UniCredit geht in die nächste Runde. Die Italiener drohen nun, auf der nächsten Hauptversammlung tabula rasa zu machen. Dass sie der erst kürzlich abgehaltenen diesjährigen Hauptversammlung fernblieben, hat auch einen Grund.Das Wichtigste kurz und knapp• UniCredit und Commerzbank streiten weiter öffentlich über eine Übernahme.• Bettina Orlopp weist die jüngsten Drohungen der UniCredit deutlich zurück und zeigt sich irritiert.• Die UniCredit hält ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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