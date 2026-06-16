Zürich - Der Devisenmarkt hat sich über Nacht nur wenig bewegt. Der US-Dollar zeigt sich nach den Verlusten vom Vortag wieder etwas fester, nachdem am Markt Zweifel an einer raschen Umsetzung des Friedensabkommens zwischen den USA und dem Iran aufgekommen sind. Gleichzeitig richtet sich der Blick der Marktteilnehmer zunehmend auf den anstehenden geldpolitischen Entscheid der US-Notenbank (Fed). Der Schweizer Franken notiert am Dienstagmorgen gegenüber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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