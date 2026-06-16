© Foto: UnsplashDiese Össi-Aktie kennt kein Halten: Die Rede ist von Leiterplattenhersteller AT&S. Am Montag stieg die Aktie zweistellig, in der Spitze um über 30 Prozent.Nach dem Iranabkommen regierte der Kapitalmarkt am Montag entsprechend und setzte erneut zur Rallye an. Von diesem freundlichen Umfeld konnte besonders eine österreichische Aktie profitieren, nämlich AT&S. Der österreichische Leiterplattenhersteller kündigte am Montag an, bis zu 2 Milliarden Euro in Malaysia zu investieren. "Wir werden unseren Standort in Kulim vollständig ausbauen", sagte CEO Michael Mertin am Montag in einem Interview gegenüber Reuters. Das war aber nicht der einzige Grund für die Kursrakete: AT&S hatte bereits am …
Enthaltene Werte: US0079031078,AT0000969985,US4581401001Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE