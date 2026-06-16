Der Bundesverband Wärmepumpe (BWP) kritisiert den Entwurf des Gebäudemodernisierungsgesetzes als unzureichend für die Wärmewende. Der Verband fordert klarere Vorgaben zur Förderung, zur Dimensionierung von Hybridheizungen und ein verbindliches Enddatum für fossile Energieträger. Für Installateure und Planer sind das relevante Signale: Die Förderbedingungen bleiben vorerst politisch umkämpft. Kritik an der Biotreppe als LeitprinzipDer BWP sieht in der Ausrichtung des Gebäudemodernisierungsgesetzes ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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