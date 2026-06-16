Das sich abzeichnende Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran wirbelt vor allem den Ölmarkt durcheinander. Die Reaktionen fallen heftig aus. Womöglich ist es der Beginn eines größeren Abverkaufs.Gut Ding will Weile haben! Und so scheint nun nach unzähligen erfolglosen Versuchen endlich ein Abkommen zwischen den USA und dem Iran zustande gekommen zu sein. Die Finanzmärkte jubilieren, obgleich noch nicht alle Details final festgezurrt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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