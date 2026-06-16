Suhr - Am 7. November 2026 wird im Kursaal Bern zum sechsten Mal der Prix Suisse verliehen. Der Award ehrt jährlich eine herausragende Persönlichkeit aus Wirtschaft, Wissenschaft, Sport oder Kultur. Der Prix Suisse 2026 geht an Prof. Dr. Thomas H. Zurbuchen, Astrophysiker, ehemaliger NASA-Wissenschaftsdirektor und heutiger Leiter von ETH Zurich Space. Die diesjährige Ausgabe widmet sich zudem der Berufsbildung, einem der wichtigsten Erfolgsfaktoren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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