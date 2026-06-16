Frankfurt/Main - Der Dax ist am Dienstagmorgen mit leichten Gewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.925 Punkten berechnet, und damit 0,1 Prozent über dem Schlussstand vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Gea, Rheinmetall und Scout24, am Ende Brenntag, BMW und Infineon. Im Tagesverlauf wird unter anderem der ZEW-Index für Juni erwartet.



Der Dax hatte die psychologisch wichtige 25.000 Punkte Marke gestern zeitweise zurückerobert. "Damit ist das bisherige Rekordhoch in Reichweite. Jetzt kommt es allerdings wieder einmal darauf an, ob nach dem gestrigen Kursgewinn weitere Käufer in den Markt kommen", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Ohne weitere überzeugte und vor allem längerfristig orientierte Käufer würden weitere Kursgewinne schwierig. "Zuletzt haben oberhalb der 25.000 jedes Mal Gewinnmitnahmen eingesetzt. Gewinnmitnahmen könnten den Kursanstieg auch diesmal schnell wieder zum Erliegen bringen."



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1590 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8628 Euro zu haben.



Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 82,45 US-Dollar; das waren 72 Cent oder 0,9 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.





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