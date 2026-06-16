Berlin (ots) -- Der Wettbewerb von Airbnb und dem Deutschen Tourismusverband (DTV) unterstützt innovative Tourismusprojekte im ländlichen Raum mit insgesamt einer Million Euro.- Ziel der gemeinsamen Initiative unter der Schirmherrschaft von Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer ist es, ländliche Regionen in Deutschland zu stärken.- Gesucht werden Initiativen, die wirtschaftliche und soziale Nachhaltigkeit mit ökologischer Verantwortung verbinden und zugleich die touristische Qualität in der jeweiligen Region verbessern.- Bewerbungen können bis zum 9. September 2026 unter www.airbnb.de/naturmomente eingereicht werden.Der gemeinsame Projektwettbewerb "NaturMomente" von Airbnb und dem Deutschen Tourismusverband ist gestartet. Airbnb stellt im Rahmen des Wettbewerbs eine Million Euro zur Verfügung, um innovative Projekte für nachhaltigen Tourismus im ländlichen Raum zu unterstützen. Der Deutsche Tourismusverband bringt dabei seine fachliche und wissenschaftliche Expertise ein.Airbnb und der DTV freuen sich, dass Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer die Schirmherrschaft für den Wettbewerb übernommen hat.Mit dem Projektwettbewerb "NaturMomente" wollen Airbnb und der DTV das Bewusstsein, die Akzeptanz und die wirtschaftlichen Potenziale für den Tourismus im ländlichen Raum stärken. Fast zwei Drittel der von deutschen Gästen über Airbnb gebuchten Übernachtungen im Inland wurden im Jahr 2025 außerhalb von Städten verbracht. [1]Der Wettbewerb soll neuartige Vorhaben unterstützen, die wirtschaftliche und soziale Nachhaltigkeit mit ökologischer Verantwortung verbinden und zugleich die touristische Qualität in der jeweiligen Region verbessern. Der Fokus liegt auf Regionen, die relativ dünn besiedelt sind und Potenzial für die Entwicklung des Tourismus bieten.Kathrin Anselm, General Manager Central and Eastern Europe bei Airbnb: "Mit dem Projektwettbewerb 'NaturMomente' möchten wir gezielt Initiativen fördern, die Reisende in ländliche Regionen Deutschlands lenken - in Orte, die touristisch viel zu bieten haben, aber selten im Rampenlicht stehen. Mit dem DTV als Dachverband lokaler Tourismusorganisationen haben wir den idealen Partner gefunden. Ich freue mich, dass die Bewerbungsphase nun startet und bin schon sehr gespannt auf die Bewerbungen und die Kreativität der dahinter stehenden Projekte."Reinhard Meyer, Präsident des Deutschen Tourismusverbandes: "Viele ländliche Regionen in Deutschland verfügen über großes touristisches Potenzial. Mit dem Wettbewerb NaturMomente wollen wir innovative Ideen sichtbar machen und Projekte fördern, die Gästen authentische Erlebnisse ermöglichen und gleichzeitig die Regionen nachhaltig stärken. Wir freuen uns als Deutscher Tourismusverband, dass wir hier unsere fachliche Expertise einbringen können."Details zum BewerbungsprozessDie Bewerbungen können bis zum 9. September 2026 um 16:00 Uhr unter www.airbnb.de/naturmomente eingereicht werden. Erfolgreiche Bewerber:innen erhalten eine Unterstützung in Höhe von 25.000EUR, 50.000EUR oder 100.000EUR, um ihr Projekt zu verwirklichen.Für eine Einreichung müssen Projekte in einem der ländlichen Räume in Deutschland angesiedelt sein und einen Bezug zur Natur aufweisen. Im Rahmen des Wettbewerbs stehen Regionen im Fokus, die eher dünn besiedelt sind und touristisch über Entwicklungspotenziale verfügen. Die Bewerber:innen müssen ebenfalls ihren Sitz in Deutschland haben.Projekte einreichen können Kommunen, Tourismusorganisationen, Nationale Naturlandschaften (Nationalparke, Naturparke, Biosphärenreservate und Wildnisgebiete), kleine und mittlere Unternehmen, landwirtschaftliche Betriebe, lokale Initiativen und Vereine, Kultur- und Denkmalorganisationen sowie Privatpersonen.Details zur ExpertenjuryAlle Einreichungen werden durch eine unabhängige Expertenjury und durch Fachexpert:innen basierend auf den Teilnahmebedingungen, den Bewertungskriterien und entsprechend ihrer Übereinstimmung mit den Kategorien des Wettbewerbs geprüft.Die Fachjury besteht aus:- Prof. Dr. Julian Reif, Stellvertretender Direktor Deutsches Institut für Tourismusforschung, FH Westküste- Dr. Franziska Kersten (MdB), Agrarpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion- Jens Spanjer, Vorsitzender Schlösser und Gärten in Deutschland- Birgit Grauvogel, Geschäftsführerin Tourismus Zentrale Saarland- Franziska Schmieg, Geschäftsführerin Bundesverband Urlaub auf dem Bauernhof und Landtourismus in Deutschland e.V. und Referatsleiterin Ländliche Räume und Diversifizierung beim Deutschen Bauernverband e.V.- Norbert Kunz, Geschäftsführer Deutscher Tourismusverband- Kathrin Anselm, General Manager Central & Eastern Europe, AirbnbVier Kategorien für die Einreichungen, sieben Kriterien für die BewertungAlle eingereichten Bewerbungen sollten in eine der folgenden Kategorien passen:1. Kultur und Tradition im ländlichen Raum: Projekte, die das kulturelle Erbe ländlicher Regionen bewahren, aktivieren oder neu interpretieren und so zur Attraktivität ländlicher Reiseziele beitragen. Dazu zählen zum Beispiel Projekte rund um regionale Traditionen oder Handwerk, kulturelle Programme oder Besucherangebote mit regionalem Bezug oder Restaurierungen/touristische Aktivierungen historischer Gebäude oder Orte.2. Gemeinschaftsgetragene Tourismusprojekte: Neue und kreative Ansätze, die ländliche Regionen als attraktive Reiseziele stärken und neue Besuchsanlässe schaffen, insbesondere durch Initiativen von lokalen Gemeinschaften, Gastgeber:innen sowie anderen touristischen Akteuren vor Ort. Dazu zählen zum Beispiel Community-getragene Tourismusinitiativen oder Projekte von lokalen Gastgeber:innen (z.B. von Airbnb).3. Regionale Landwirtschaft: Projekte, die Tourismus mit regionaler Landwirtschaft, lokalen Erzeugnissen und gastronomischen Angeboten verbinden und dadurch authentische Einblicke in Produktion, Ernte und regionale Wertschöpfung ermöglichen. Dazu zählen zum Beispiel Agrartourismus und "Urlaub auf dem Bauernhof", Restaurants oder gastronomische Konzepte mit starkem regionalem Bezug, Besucherangebote auf landwirtschaftlichen Betrieben (Hofbesuche, Ernte-Erlebnisse) oder Kooperationen zwischen Tourismus, Gastronomie und regionalen Produzenten.4. Aktiver Natur- und Umweltschutz: Projekte, die nicht nur nachhaltig ausgerichtet sind, sondern einen aktiven Beitrag zum Natur- und Umweltschutz leisten. Dazu zählen zum Beispiel Projekte zur ökologisch verträglichen Nutzung von Landschaftsräumen oder Besucherangebote rund um Biodiversität, Wälder oder Gewässer in Verbindung mit Wissenstransfer / Programmen zur Umweltbildung.Beurteilt werden die Einreichungen anhand von sieben definierten Kriterien:- Umwelt & Natur- Qualität- Wirtschaft- Lokale Gemeinschaft- Gemeinwohl- Innovation- Übertragbarkeit.Mehr Informationen zu den Bewertungskriterien können alle Interessierten unter www.airbnb.de/naturmomente einsehen. Die ersten Ergebnisse werden beim Deutschen Tourismustag am 19. November 2026 in Leipzig vorgestellt.[1] Basierend auf internen Daten von Airbnb zu Buchungen von Deutschen in Deutschland im Jahr 2025. Airbnb definiert Naturreisen als Reisen zu Orten außerhalb von städtischen Gebieten und Gebieten mit hoher Bevölkerungsdichte.Über den DTV:Der Deutsche Tourismusverband (DTV) ist der Dachverband der kommunalen, regionalen und landesweiten Tourismusorganisationen in Deutschland. Er positioniert den Tourismus als Leitökonomie, setzt sich für eine stabile öffentliche Finanzierung ein und engagiert sich für einen nachhaltigen Qualitätstourismus. Seit 1902 vertritt der DTV die Interessen des öffentlich finanzierten Deutschlandtourismus gegenüber Politik und Behörden, vernetzt die Branche und entwickelt Qualitätsstandards. Der Tourismus leistet mit 2,7 Millionen Beschäftigten und einer Bruttowertschöpfung von 144 Milliarden Euro einen bedeutenden Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung Deutschlands.Über AirbnbAirbnb wurde im Jahr 2007 gegründet, als die beiden ersten Gastgeber drei Gäste bei sich zuhause in San Francisco übernachten ließen. Seitdem ist die Community auf über 5,5 Millionen Gastgeber:innen angewachsen, die bereits mehr als 2,5 Milliarden Gäste in fast jedem Land der Erde willkommen geheißen haben. Jeden Tag bieten Gastgeber:innen einzigartige Aufenthalte, Erlebnisse und Services an, die es Gästen ermöglichen, andere Communitys auf authentische Art und Weise kennenzulernen.Pressekontakt:Yvette Ceri | yvette.ceri@airbnb.comPia Senkel | pia.senkel@tonka-pr.com | +49 30 403647 600Klaas Geller | klaas.geller@tonka-pr.com | +49.17674717519Original-Content von: Airbnb Germany GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179818/6295139