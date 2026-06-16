EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Scherzer & Co. AG / Aktienrückkauf

Scherzer & Co. AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



16.06.2026 / 09:59 CET/CEST

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Aktienrückkaufprogramm 2026, 1. Zwischenmeldung - Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052



Die Scherzer & Co. AG hat im Zeitraum vom 08. Juni 2026 bis einschließlich 15. Juni 2026 insgesamt 14.308 eigene Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms erworben, dessen Beginn mit Ad-hoc Meldung vom 28. Mai 2026 und mit Bekanntmachung vom 05. Juni 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt wurde.



Die Gesamtzahl der im oben genannten Zeitraum täglich zurückgekauften Aktien, die volumengewichteten Durchschnittskurse sowie das aggregierte Volumen¹ sind wie folgt: Datum Gesamtzahl zurückgekaufter Aktien

(Stück) Volumengewichteter Durchschnittskurs

(Euro) Aggregiertes

Volumen¹

(Euro) 08.06.2026 2.686 2,7711 7.443,22 09.06.2026 2.299 2,7481 6.317,84 10.06.2026 2.464 2,7320 6.731,54 11.06.2026 2.590 2,7281 7.065,86 12.06.2026 1.585 2,7000 4.279,50 15.06.2026 2.684 2,7044 7.258,58

¹ ohne Erwerbsnebenkosten



Die Gesamtzahl der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 08. Juni 2026 bis einschließlich 15. Juni 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 14.308 Stück Aktien.



Der Erwerb der Aktien der Scherzer & Co. AG erfolgte über den XETRA-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse und über Tradegate Exchange durch ein von der Scherzer & Co. AG beauftragtes Kreditinstitut.



Detaillierte Informationen gemäß Art. 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind im Internet unter www.scherzer-ag.de/die-scherzer-aktie/aktienrueckkaufprogramm-2026 abrufbar. Köln, den 16. Juni 2026 Scherzer & Co. AG Der Vorstand



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