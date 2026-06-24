EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Scherzer & Co. AG
/ Aktienrückkauf
Aktienrückkaufprogramm 2026, 2. Zwischenmeldung - Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
¹ ohne Erwerbsnebenkosten
Köln, den 24. Juni 2026
Der Vorstand
24.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Scherzer & Co. AG
|Friesenstraße 50
|50670 Köln
|Deutschland
|Internet:
|www.scherzer-ag.de
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
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