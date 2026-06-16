Der deutsche Batteriemarkt wächst 2025 auf 22,4 Milliarden Euro und nähert sich dem Rekordniveau von 2023. Treiber sind Elektromobilität und Energiespeicher. Doch die Branche warnt: Bei Lithium-Ionen-Batterien steigt die Importabhängigkeit von China weiter - mit Risiken für kritische Infrastrukturen. Produktion auf AllzeithochDie Produktion von Batterien in Deutschland erreichte 2025 mit 8,1 Milliarden Euro einen Rekordwert. Gleichzeitig sieht der ZVEI die Wettbewerbsfähigkeit und Resilienz des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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