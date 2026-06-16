München (ots) -Er bestritt zwei Weltmeisterschaften und zwei Europameisterschaften mit der deutschen Fußballnationalmannschaft. Heute macht er Schlagzeilen wegen Betrugs in über 100 Fällen: Eike Immel muss zum PromiBüßen 2026. Doch damit ist er nicht allein. Neun weitere umtriebige Stars und Reality-Sternchen verlagern ihren Lebensmittelpunkt gerade an den österreichischen Erzberg, um zum Drehstart der neuen Staffel "Das große Promi-Büßen" die öffentliche Konfrontation mit ihren begangenen Sünden zu wagen. Ab Herbst zeigt Joyn dann, wie Deutschlands bekannteste Dragqueen Olivia Jones ihnen in der "Runde der Schande" persönlich die Leviten liest.Weiße Weste? Fehlanzeige! Diese Promis müssen mit Eike Immel zum PromiBüßen 2026:Umstritten wäre untertrieben: Das Überlebenselixier von Georgina Fleur ist Aufmerksamkeit. Dafür ist der berühmt-berüchtigten Reality-Queen geradezu jede Konfrontation mit ihren Mitmenschen Mittel zum Zweck. Ob die in Dubai residierende Trash-TV-Diva im spartanisch eingerichteten PromiBüßen-Camp an ihre Grenzen kommt?Die Red Flags der Dating-Formate: Aleks Petrovic & Marwin Klute scheiterten krachend am Beziehungstest von "Temptation Island VIP". Mit frauenfeindlichen Äußerungen, Eifersuchtsgebärden und Vorwürfen der "Entmannung" durch ihre Ex-Partnerinnen sorgten die beiden vermeintlich "maskulinen Männer" für Skandale.Die impulsive One-Man-Show: Der "Checker vom Neckar" macht jedes Format zu seiner persönlichen Reality-Show. Sobald Cosimo Citiolo von den Kameras eingefangen wird, ist es laut, impulsiv und provokant. Rücksicht auf Verluste? Fehlanzeige. Doch wehe, Cosimo wird mit Gegenwind konfrontiert - das nimmt der Reality-Kultkandidat dann doch schnell persönlich.Die "militante Veganerin": Für sie ist nicht vegan sein nicht ok. Raffaela Raab kennt Social-Media-Sperren nur zu gut. Die radikale Tierschutzaktivistin hat sich durch provokative Straßeninterviews auf TikTok und Instagram einen Namen gemacht und wirft Passanten darin unter anderem ihren Fleisch- und Milchkonsum moralisch vor.Das "Enfant terrible" des Reality-TV: The beach is closed, wenn es um Sahel geht. Denn bei "Ex on the Beach" wurde die Reality-TV-Teilnehmerin nach einem handgreiflichen Übergriff auf ihren Love Interest Joshi kurzerhand aus dem Format geworfen. Und auch bei "Germany Shore" hat sich Sahel bereits mit ihrem impulsiven und eskalativen Verhalten etabliert."Queen of Gossip" mit kurzer Zündschnur: Nadja Großmann machte sich im Reality-TV-Kosmos bisher durch Streits, Beleidigungen anderer Teilnehmer:innen und das Verbreiten pikanter Gerüchte einen Namen. Verteidigt sie weiterhin lautstark ihr Verhalten oder wird sie in der "Runde der Schande" doch eher kleinlaut?"The Mean Girl": Melissa Hofman ist durch ihre Teilnahme an der "Realitystar Academy" bekannt. Dort wurden Mobbing- und Lästervorwürfe gegen sie laut. Doch damit nicht genug: Einen Streit wehrte sie mangels Argumenten unvermittelt per Spuckattacke ab. Kriegt Melissa beim PromiBüßen noch die Kurve oder verfestigt sich ihr Ruf als "Mean Girl" hier erst recht?Die sorglose Momfluencerin: Die Content Creatorin Annamiltina veröffentlicht auf TikTok und YouTube regelmäßig Prank-Videos mit Familienmitgliedern oder Freunden. Im März 2025 bezeichnete sie die koreanische Sprache in einem Video als "Geheimsprache". Dieses Video stand als kulturunsensibel und rassistisch stark in der Kritik. Sieht sie ihr Fehlverhalten heute ein? Oder beharrt sie auch in der "Runde der Schande" stur auf ihren Positionen?"Das große Promi-Büßen" wird produziert von Banijay Productions Germany.Die fünfte Staffel "Das große Promi-Büßen" startet im Herbst 2026 kostenfrei auf Joyn.Hashtag: PromiBüßenPressekontakt:Carina CastrovillariTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1108Carina.Castrovillari@seven.onePhoto Production & EditingIsabella ToennesTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1172Isabella.Toennes@seven.oneJoynEin Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SEOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/6295206