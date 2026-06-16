Kommentar von Blerina Uruci, US-Chefvolkswirtin bei T. Rowe Price Die US-Wirtschaft zeigt weiterhin eine beeindruckende Widerstandsfähigkeit. Trotz Bedenken hinsichtlich einer Wachstumsverlangsamung und anhaltender politischer Unsicherheit ist die Konjunktur stärker geblieben, als viele erwartet hatten - gestützt durch einen gesunden Arbeitsmarkt, solide Bilanzen der privaten Haushalte und Unternehmen sowie anhaltende Unternehmensinvestitionen. Auch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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