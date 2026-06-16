Das Pilotprojekt ist Teil der Bemühungen von Google und SRP, neue Technologien für die Langzeit-Energiespeicherung ohne Lithium-Ionen-Batterien voranzutreiben

Energy Dome, ein führender Anbieter innovativer Leistungslösungen für Energieversorger und KI-Infrastruktur, und Salt River Project (SRP), ein gemeinnütziger öffentlicher Energieversorger, der den Großraum Phoenix versorgt, gaben heute eine Vereinbarung bekannt, ein 19-Megawatt (MW)-Batteriesystem auf Kohlendioxidbasis (CO2) mit einer Speicherdauer von 10 Stunden an das Stromnetz anzuschließen. Das Projekt soll auf dem Gelände des SRP-Kraftwerks Coronado Generating Station (CGS) in St. Johns, Arizona, angesiedelt werden und im Rahmen eines 20-jährigen Pachtvertrags entwickelt werden, wobei Energy Dome Eigentümer und Betreiber der Anlage ist und SRP deren Stromproduktion steuert.

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Image: Rendering of Energy Dome's energy storage system located at the Coronado Generating Station site

Das Projekt ist zudem Teil der innovativen Zusammenarbeit zwischen Google und SRP, deren Ziel es ist, die Einführung von Technologien für Langzeit-Energiespeicher (LDES) ohne Lithium-Ionen-Batterien voranzutreiben, die Zuverlässigkeit, Erschwinglichkeit und Nachhaltigkeit gewährleisten. Er wird genug Energie speichern, um etwa 4.275 Haushalte 10 Stunden lang mit Strom zu versorgen. Das Projekt wurde im Rahmen einer Ausschreibung für LDES-Pilotprojekte ausgewählt, die SRP im Jahr 2024 veröffentlicht hatte. Google wird einen Teil des Projekts im Rahmen einer Kostenteilungsvereinbarung mit SRP finanzieren.

Claudio Spadacini, Gründer und CEO von Energy Dome, sagte: "Das anhaltende Wachstum in Arizona macht den Bundesstaat zu einem der attraktivsten Energiemärkte des Landes. In einer Zeit, in der das Wachstum im Bereich der künstlichen Intelligenz und die steigende Nachfrage die Energielandschaft Amerikas neu gestalten, bietet die CO2-Batterie die skalierbare und regelbare Kapazität, die zur Stärkung der energetischen Vorrangstellung der USA erforderlich ist. Wir sind stolz darauf, SRP mit einer Lösung zu unterstützen, die schnell aufgebaut, im Inland hergestellt und durch unsere wachsenden Kapazitäten in den USA abgesichert werden kann, und so SRP dabei zu helfen, die Energiesicherheit durch die Nutzung lokal erzeugter Energie aus Arizona zu erhöhen."

Das System wird die CO2-Batterie von Energy Dome sowie das firmeneigene thermomechanische Verfahren zur Langzeit-Energiespeicherung nutzen. Bei diesem Verfahren wird Strom aus dem Netz genutzt, um CO2 zu komprimieren und zu speichern; wenn dann Strom benötigt wird, wird das CO2 durch eine Turbine expandiert, um Energie zu erzeugen, die wieder ins Netz eingespeist wird.

Dieses Projekt hat die Investitionen von Energy Dome in den Aufbau der Lieferkette in den USA beschleunigt, was der übergeordneten Zielsetzung des Unternehmens dient, erschwingliche und zuverlässige Energie zum Nutzen der amerikanischen Energiekunden bereitzustellen und Arbeitsplätze in den USA zu schaffen.

"Angesichts des stetig steigenden Energiebedarfs prüft SRP derzeit neue Energiespeichertechnologien, die die Bemühungen des Unternehmens zur Diversifizierung seines Portfolios an Batterie-Energiespeichern unterstützen könnten, während wir daran arbeiten, den wachsenden Energiebedarf des Tals mit erschwinglichem, zuverlässigem und nachhaltigem Strom zu decken", sagte Chico Hunter, Manager für Innovation und Entwicklung bei SRP. "Dieses Projekt wird es SRP ermöglichen, die Leistungsfähigkeit der Technologie von Energy Dome unter realen Bedingungen im Klima von Arizona zu testen."

SRP arbeitet daran, die Anzahl der Erzeugungskapazitäten in seinem Stromnetz bis 2035 mindestens zu verdoppeln, um den steigenden Energiebedarf im Großraum Phoenix zu decken. Die Energiespeicherung ist ein wichtiger Bestandteil dieser Bemühungen.

"Bei Google setzen wir uns dafür ein, Energietechnologien der nächsten Generation voranzutreiben, um die Widerstandsfähigkeit des Stromnetzes zu stärken und dem System dringend benötigte neue Kapazitäten zuzuführen", sagte Lucia Tian, Director of Advanced Energy Technologies bei Google. "Dieses zweite Projekt und dieser wichtige Meilenstein in unserer Zusammenarbeit mit SRP baut auf unserer langjährigen Partnerschaft mit Energy Dome auf und wird dazu beitragen, den Stromkunden in Arizona zuverlässige, kostengünstige und nachhaltige Energie zu liefern."

Das Energiespeicherprojekt soll voraussichtlich im Jahr 2029 in Betrieb gehen. SRP und Energy Dome werden mit EPRI, einem unabhängigen, gemeinnützigen Forschungs- und Entwicklungsinstitut im Energiebereich, zusammenarbeiten, um die Leistungsdaten des Projekts zu überwachen.

Über Energy Dome

Energy Dome ist ein führender Anbieter innovativer Kapazitätslösungen für Energieversorger und KI-Infrastruktur, die auf seiner patentierten CO2-Batterietechnologie basieren. Das firmeneigene System liefert kostengünstige, regelbare Kapazitäten sowie rund um die Uhr sauberen, zuverlässigen Strom unter Verwendung leicht verfügbarer Materialien und trägt so zur Netzstabilität, Energiesicherheit und industriellen Wettbewerbsfähigkeit bei. Angesichts des weltweit steigenden Strombedarfs, der durch wachsende Stromnachfrage, KI-Workloads, Hyperscale-Computing und den raschen Ausbau der Rechenzentrumsinfrastruktur angetrieben wird, treibt Energy Dome die kommerzielle Einführung seiner Technologie voran, um erschwingliche, zuverlässige, skalierbare und emissionsarme Stromlösungen für Energieversorger, Energieanbieter, Hyperscaler und große Energieverbraucher bereitzustellen.

Über SRP

SRP ist ein gemeindebasierter, gemeinnütziger öffentlicher Energieversorger und der größte Stromanbieter im Großraum Phoenix, der rund 1,1 Millionen Kunden versorgt. SRP versorgt rund 2,5 Millionen Einwohner des Tals mit Wasser, liefert jährlich mehr als 244 Milliarden Gallonen Wasser (750.000 Acre-Fuß) und verwaltet ein 13.000 Quadratmeilen großes Wassereinzugsgebiet, das ein ausgedehntes System aus Stauseen, Brunnen, Bewässerungskanälen und 131 Meilen Kanälen umfasst.

Über Google

Die Mission von Google ist es, die Informationen der Welt zu organisieren und für alle zugänglich und nutzbar zu machen. Mit Produkten und Plattformen wie Search, Maps, Gmail, Android, Google Play, Google Cloud, Chrome und YouTube spielt Google eine bedeutende Rolle im Alltag von Milliarden von Menschen und ist zu einem der bekanntesten Unternehmen der Welt geworden. Google ist eine Tochtergesellschaft von Alphabet Inc.

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