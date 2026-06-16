An den Finanzmärkten zeichnet sich derzeit ein ungewöhnliches Bild ab: Nahezu alle Anlageklassen stehen unter Druck. Ob Edelmetalle wie Gold und Silber, klassische Industriebranchen oder Zukunftsthemen rund um Künstliche Intelligenz oder Wasserstoff - die Kurse geben sektorübergreifend nach. Gemessen an den beeindruckenden Kursanstiegen der vergangenen 36 Monate hält sich die aktuelle Konsolidierung allerdings noch in Grenzen. Für Investoren stellt sich daher die Frage nach Absicherungsmöglichkeiten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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