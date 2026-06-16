Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Cicor Gruppe (ISIN CH0008702190/ WKN 913744, SIX Swiss Exchange: CICN) erwartet aus einem Profitabilitätssteigerungsprogramm zur Unterstützung der Integration der 2025 erworbenen Unternehmen wiederkehrende jährliche EBITDA-Verbesserungen von mehr als CHF 10 Millionen, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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