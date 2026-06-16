BMW führt aktuell letzte Abstimmungsfahrten mit der fünften Generation seines SUVs X5 rund um sein US-Werk in Spartanburg durch. Intern als Baureihe G65 bezeichnet, wird es der erste X5 sein, der auch als vollelektrische Ausführung iX5 herauskommt - und das mit einer für Pkw-Maßstäbe sehr groß dimensionierten Batterie mit 141 kWh Netto-Kapazität. Bislang gilt ein Akku mit ca. 120 kWh als das obere Ende der Fahnenstange bei elektrischen SUVs. Hier ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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