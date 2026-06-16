Check: Kreuzfahrer | Nvidia: 25 Milliarden geholt, AMD: Übernahme & Redcare: Kurssprung
© 2026 wallstreetONLINE TV
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|182,08
|182,12
|12:02
|182,06
|182,12
|12:02
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|11:54
|AMD's Latest Acquisition Tackles One Of AI's Biggest Bottlenecks
|11:50
|Intel, AMD und der CPU-Siegeszug: "Fundamental hoher" Rechenbedarf
|Nicht nur GPUs sorgen für faszinierende KI-Anwendungen. Auch CPUs sind gefragt wie nie. Stephan Gillich hatte auf diese breite Nachfrage nach KI-Beschleunigern schon vor Jahren hingewiesen und hat sich...
► Artikel lesen
|10:54
|Check: Kreuzfahrer | Nvidia: 25 Milliarden geholt, AMD: Übernahme & Redcare: Kurssprung
|Check: Kreuzfahrer | Nvidia: 25 Milliarden geholt, AMD: Übernahme & Redcare: Kurssprun
► Artikel lesen
|10:45
|Micron-Aktie steigt um 10 Prozent auf Rekordhoch, AMD folgt mit 7 Prozent
|10:28
|Is it Too Late to Buy AMD Stock?
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|11:53
|TDN72 statt NVL72: Tensordynes Napier greift Nvidia mit Logarithmen an
|11:45
|Paukenschlag am Anleihemarkt: Nvidia schockt die Bären mit 25-Milliarden-Dollar-Bonds
|SANTA CLARA, Kalifornien (IT-Times) - Nvidia plant eine milliardenschwere Anleiheemission, um frische finanzielle Mittel zur Unterstützung des Wachstums des Unternehmens aufzunehmen. Die Nvidia Corp....
► Artikel lesen
|11:28
|Elon Musk Says He's Building a Chip '2-3x Better Than Nvidia' at 10% the Cost. Should Nvidia Investors Be Worried?
|10:54
|Check: Kreuzfahrer | Nvidia: 25 Milliarden geholt, AMD: Übernahme & Redcare: Kurssprung
|Check: Kreuzfahrer | Nvidia: 25 Milliarden geholt, AMD: Übernahme & Redcare: Kurssprun
► Artikel lesen
|10:54
|Nvidia's Jensen Huang Runs A $5 Trillion Giant Like It's 30 Days From Collapse. Perplexity's CEO Says That's The Secret- 'You Need To Work Forever…'
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|11:46
|Redcare-Aktie klettert über 8 %: Prognoseerhöhung treibt Kurs
|11:44
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für Redcare Pharmacy auf 102 Euro - 'Buy'
| FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Redcare Pharmacy nach höheren Zielvorgaben für das laufende Jahr von 99 auf 102 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy"...
► Artikel lesen
|11:38
|AKTIE IM FOKUS 2: Redcare-Aktien erneut mit deutlichem Kurssprung
| (Neu: Kurs über 60 Euro, Textteile angepasst, DocMorris-Kurs) FRANKFURT (dpa-AFX) - Der angehobene Jahresausblick von Redcare und ein davon schon am Vortag ausgelöstes Kursfeuerwerk euphorisiert...
► Artikel lesen
|11:14
|Redcare Pharmacy überrascht mit Prognoseanhebung - Kurssprung der Aktie
|Redcare Pharmacy hebt nach einem starken Quartal überraschend die Jahresziele an und sorgt damit für positive Impulse am Markt. Analysten reagieren unterschiedlich, sehen aber teils erhebliches Kurspotenzial...
► Artikel lesen
|11:14
|REDCARE PHARMACY NV zündet - jetzt geht's richtig los!
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|ADVANCED MICRO DEVICES INC
|471,35
|-0,24 %
|NVIDIA CORPORATION
|182,14
|-0,57 %
|REDCARE PHARMACY NV
|62,40
|+8,90 %