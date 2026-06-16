Die Bundesnetzagentur hat bislang ihre Auswertung für den Photovoltaik-Zubau noch nicht veröffentlicht. Allerdings hat EWS die Zahlen des Marktstammdatenregister bis zum Stand 15. Juni bereits ausgewertet. Demnach lag der Photovoltaik-Zubau im Vormonat bislang bei 1230,5 Megawatt - ein Rückgang um 11,7 Prozent gegenüber dem Monat davor und auch 4,7 Prozent weniger als im Mai 2025. Dabei berichten viele Marktteilnehmer nach dem Ausbruch des Iran-Krieges von einer Nachfragebelebung. Auch EWS verzeichnete stärkere Absätze bei Solarmodulen, Wechselrichtern, Batteriespeichern und Wallboxen, wie Jan ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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