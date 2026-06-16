Zürich - Adnovum geht eine Partnerschaft mit Sixfold ein, einem Anbieter von KI-Lösungen für das Underwriting in der Versicherungsbranche. Damit erweitert Adnovum ihr Angebot für Schweizer Versicherer um eine Lösung, die Underwriting-Prozesse effizienter gestaltet und sich in bestehende Systemlandschaften integrieren lässt. Die Lösung von Sixfold ermöglicht es Versicherern, eingehende Anfragen automatisiert zu verarbeiten. Dabei strukturiert sie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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