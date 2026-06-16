

FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 16.06.2026 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS NEWRIVER PRICE TARGET TO 97 (98) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES JAMES FISHER PRICE TARGET TO 850 (790) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1350 (1300) PENCE - 'HOLD' - CITIGROUP CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 1410 (1450) PENCE - 'SELL' - CITIGROUP RAISES QINETIQ PRICE TARGET TO 605 (569) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS BALTIC CLASSIFIEDS TARGET TO 177 (178) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 404 (489) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - KEPLER CHEUVREUX RAISES WIZZ AIR TO 'HOLD' (REDUCE) - PRICE TARGET 1200 (880) PENCE - RBC CUTS FRASERS GROUP TO 'UNDERPERFORM' - PRICE TARGET 750 (720) PENCE - RBC RAISES CURRYS TO 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 180 (165) PENCE



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