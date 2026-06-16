Der wettbewerbliche Messstellenbetreiber Metrify Smart Metering - eine Tochter des Photovoltaik- und Energiesystemanbieters Enpal - und der Anbieter von Heimenergiemanagementsystemen (HEMS) GridX - ein Tochterunternehmen des Energiekonzerns Eon - geben eine bilaterale Partnerschaft bekannt. Die beiden Unternehmen bieten im Rahmen einer langfristigen Kooperation ab sofort ein integriertes Paket aus intelligentem Messsystem (iMSys), Steuereinheit und HEMS an. Den Angaben zufolge sind mit der für den deutschen Markt konzipierten Lösung die gesetzlichen Anforderungen zur Steuerbarkeit dezentraler ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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