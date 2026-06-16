Der Bundesverband Solarwirtschaft nennt die EEG-Novelle "gänzlich aus der Zeit gefallen". Die größten deutschen Umweltverbände sprechen mit Blick auf die geplanten Reformen von einer "energiepolitischen Rolle rückwärts". Sogar das "Manager Magazin" zeigt Katherina Reiche auf dem Cover als "Die Fossile" und veröffentlicht eine Titelstory in dem sich Vattenfall, RWE und EnBW gemeinsam positionieren und das Netzpaket als "absurd" beklagen. Vieles an dieser Kritik ist berechtigt. Doch eine entscheidende Entwicklung, geht in der aktuellen Debatte unter. Die Energiewende scheitert nicht an ihren Problemen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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