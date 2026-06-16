Schon 2024 hatte Tesla sein Cybercab präsentiert, damals aber keine technischen Eckdaten genannt. Aus offiziellen Unterlagen der US-Behörde EPA gehen jetzt eine Reihe von Spezifikationen hervor: Demnach erhält das E-Robotaxi einen 163-kW-Frontmotor und eine eher kleine Batterie mit 48 kWh Kapazität. Tesla schweigt noch beharrlich zur Plattform und zur Antriebstechnik des Cybercab. Doch der administrative Weg zur US-Serienproduktion geht mit gewissen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net