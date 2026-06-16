Nicht nur GPUs sorgen für faszinierende KI-Anwendungen. Auch CPUs sind gefragt wie nie. Stephan Gillich hatte auf diese breite Nachfrage nach KI-Beschleunigern schon vor Jahren hingewiesen und hat sich nun erneut zu Wort gemeldet.Stephan Gillich war bis zu seinem Weggang 30 Jahre bei Intel als KI-Spezialist für Europa tätig und hat uns frühzeitig auf den CPU-Boom aufmerksam gemacht. Der Tech-Experte sagte gegenüber dem AKTIONÄR HSR schon vor Jahren eindringlich: Unterschätzt nicht die CPU-Beschleuniger-Eigenschaften. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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