DJ Verdi lässt über unbefristete Streiks bei der Postbank abstimmen

DOW JONES--Der Postbank droht ein unbefristeter Streik. Die Gewerkschaft hat die Tarifverhandlungen für die 9.000 Beschäftigten der Tarifbereiche Postbank/PCC Services und Postbank Filialvertrieb AG für gescheitert erklärt. Vom 17. bis 3. Juli findet nun eine Urabstimmung über unbefristete Streiks bei der Deutsche-Bank-Tochter statt.

Für die Annahme des Antrags ist in der Urabstimmung die Zustimmung von mindestens 75 Prozent der abstimmenden Verdi-Mitglieder erforderlich. Gleichzeitig wurde eine vierte Verhandlungsrunde für den 30. Juni angesetzt.

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June 16, 2026 05:23 ET (09:23 GMT)

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