Leipzig/Amsterdam (ots) -Webfleet, die weltweit bewährte Flottenmanagementlösung von Bridgestone, gab heute eine Kooperation mit der Volkswagen Group Info Services AG bekannt. Über OEM.connect, das Programm für werkseitig integrierte Fahrzeugvernetzung von Webfleet, sind Flottenbetreiber nun in der Lage, Fahrzeuge von sechs Marken der Volkswagen Gruppe direkt an Webfleet anzubinden. Damit können Flotten, die Fahrzeuge der Marken Volkswagen Pkw, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Skoda, Seat, Cupra und Audi einsetzen, auf Webfleet-Dienste zugreifen, ohne nachträglich Hardware installieren zu müssen.Fahrzeuge mit einer werkseitig integrierten Vernetzungsfunktion werden anhand der Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN) aktiviert. Ab diesem Moment sind die Webfleet-Services binnen weniger Minuten verfügbar. Flottenbetreiber erhalten einen schnellen, einfachen und sicheren Zugriff auf die Fahrzeugdaten. Damit wird es möglich, die betriebliche Effizienz zu steigern, Betriebskosten zu senken und sicheres sowie umweltfreundliches Fahrverhalten zu fördern.Jan-Maarten de Vries, President Fleet Management Solutions bei Bridgestone, zur neuen Partnerschaft: "Unser Ziel ist es, die Anbindung von Fahrzeugen an Webfleet so schnell und einfach wie möglich zu gestalten. Mit der Aufnahme von sechs Marken der Volkswagen Gruppe in das OEM.connect-Programm von Webfleet sind wir auf dem richtigen Weg. Fuhrparkbetreiber erhalten einen direkten Zugang zu relevanten Daten ihres Fuhrparks und können damit an den richtigen Stellschrauben bei ihrer Flottenverwaltung drehen. Mit der Zusammenarbeit bauen wir unser OEM.connect-Ökosystem konsequent weiter aus und ermöglichen Flotten einen noch schnelleren und unkomplizierteren Zugang zu vernetzten Diensten."Lasse Schmidt van Hülst, Leiter Sales & Key Account Management bei Volkswagen Group Info Services AG, ergänzt: "Die Verbindung unserer Fahrzeugdaten mit den leistungsstarken Flottenmanagement-Lösungen von Webfleet treibt die Weiterentwicklung vernetzter europäischer Fuhrparks voran. Wir stellen Fahrzeugdaten über verlässliche Kooperationspartner zur Verfügung, mit denen Flottenbetreiber ihre Leistung verbessern. Die Datennutzung bleibt dabei gesichert."OEM.connect kann auch von Fuhrparks mit gemischter Fahrzeugflotte genutzt werden, unabhängig davon, ob ein Unternehmen Modelle einer einzigen Marke oder eine Kombination verschiedener Hersteller einsetzt. Alle Informationen zu den Fahrzeugdaten sind an einem Ort über die Webfleet-Plattform oder die Webfleet-App OEM.connect einsehbar und verwaltbar.Mit OEM.connect können Flotten, die Fahrzeuge der Volkswagen Gruppe nutzen, von einer Reihe an Webfleet-Funktionen profitieren, darunter:- Übersicht über den Kraftstoffverbrauch, um die Betriebskosten im Blick zu halten- Übersicht über den Ladezustand von E-Autobatterien, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten- Verbesserung der Flottenleistung durch völlige Transparenz und umfassendere Berichterstattung- Verminderung von Ausfallzeiten durch aktive Benachrichtigungen zum FahrzeugzustandOEM.connect für Fahrzeuge der Volkswagen Gruppe ist für alle Webfleet-Kunden in ganz Europa verfügbar.Fotos: https://we.tl/t-CYJ8e4ZSao8i0jJWCopyright: Volkswagen Group Info Services AGÜber WebfleetWebfleet ist die weltweit bewährte Flottenmanagementlösung von Bridgestone. Mehr als 50.000 Unternehmen auf der ganzen Welt nutzen sie, um die Effizienz ihres Fuhrparks zu steigern, den Arbeitsalltag ihrer Fahrer zu erleichtern, ihren Betrieb sicherer zu machen, Vorschriften einzuhalten und insgesamt nachhaltiger zu agieren. Seit mehr als 25 Jahren bietet Webfleet Flottenmanagern datengestützte Einblicke, mit denen sie ihren Betrieb optimieren können.Webfleet trägt zur Umsetzung des Bridgestone E8 Commitments bei. Die acht Leitsätze dieser globalen Unternehmensverpflichtung (Energy, Ecology, Efficiency, Extension, Economy, Emotion, Ease und Empowerment) dienen als Leitlinien für die strategischen Entscheidungen und Aktivitäten in allen Unternehmensbereichen.Weitere Informationen unter: webfleet.com. Folgen Sie uns auf X @WebfleetNews (https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FWebfleetNews&data=05%7C02%7CEva.Zupanec%40webfleet.com%7Cb7eea111b47b4ac7ae2e08dc16921863%7Ce648a6341151497c97970f975bddecc0%7C0%7C0%7C638410063931176960%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=nl3Pkcf27cAgnAJP2CwcdxsWdkv4Cq2JuSYaXnt1ZXk%3D&reserved=0) und LinkedIn @Webfleet (https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fshowcase%2Fwebfleet%2F&data=05%7C02%7CEva.Zupanec%40webfleet.com%7Cb7eea111b47b4ac7ae2e08dc16921863%7Ce648a6341151497c97970f975bddecc0%7C0%7C0%7C638410063931176960%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VczPQ9nZc%2BDRtNMpbmY4syoB7n%2B6T6tdz6YVilNgM9E%3D&reserved=0). Weitere Informationen über Bridgestone finden Sie unter Bridgestone.com (https://www.bridgestone.com/) und im Bridgestone Newsroom (https://press.bridgestone-emea.com/).Über die Volkswagen Group Info Services AGDie Volkswagen Group Info Services AG fungiert als zentrale Schnittstelle für Fahrzeugdaten innerhalb der Volkswagen Gruppe. Das Unternehmen wurde 2019 als Tochtergesellschaft der CARIAD SE gegründet und ist in seiner heutigen Form seit 2021 tätig. Es fungiert als primärer Ansprechpartner und Vertragspartner für markenübergreifende Datenprodukte der Volkswagen Gruppe. Darüber hinaus fungiert sie als Initiator und Partner für Softwareanbieter, die eigene datenbasierte Geschäftsmodelle und Prozessverbesserungen im Zusammenhang mit den Fahrzeugen des Konzerns entwickeln. Auf dem "Data Hub" drivesomethinggreater.com werden statische und dynamische Fahrzeugdaten der Marken Volkswagen Pkw, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Seat, Cupra, Skoda und Audi für eine skalierbare Nutzung konsolidiert und in einem standardisierten Format bereitgestellt.Pressekontakt:WebfleetDana Schmidtdana.schmidt@webfleet.com+49 173 888 78 00Kontakt PR-AgenturPIOUte Schirmackute.schirmack@pio-com.de+49 30 2089 870 42Original-Content von: webfleet, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173043/6295386