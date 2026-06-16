Zürich - Die Erleichterung über das bevorstehende Abkommen zwischen den USA und dem Iran stützt die Aktienmärkte auch am Dienstag. Der SMI baut seine Gewinne im Handelsverlauf aus, obwohl die defensiven Schwergewichte den Leitindex erneut bremsen. Im Fokus steht die geplante Umsetzung des vorläufigen Abkommens zwischen Washington und Teheran. Die formelle Unterzeichnung ist für Freitag in Genf vorgesehen. Marktteilnehmer sprechen von einem «diplomatischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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