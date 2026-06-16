Die Siltronic-Aktie setzt sich am Dienstagmorgen mit einem Kursplus von +5% an die Spitze des TecDAX und notiert nur noch hauchdünn unter ihrem Allzeithoch bei 105 €. Wie bitte passt das denn mit einer völlig überraschenden und großen Kapitalerhöhung zusammen? Eine überraschende Kapitalerhöhung Es ist absolut verblüffend. Normalerweise bricht der Aktienkurs eines Unternehmens bei einer Kapitalerhöhung ein, da sie schließlich zu einer mehr oder weniger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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