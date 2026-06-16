Mitteilung der hep global GmbH:
hep global beginnt Bau eines 8 MWp Solarparks mit Batteriespeicher in SchongauDie hep global GmbH (hep global), Spezialist für die Entwicklung von Solarprojekten, hat mit dem Bau eines Solarparks in Schongau, Bayern, begonnen. Das Projekt umfasst eine Anlage mit 8 MWp Leistung sowie einen integrierten Batteriespeicher mit einer Kapazität von 6,1 MWh und rund 3 MW Leistung, die neben einem bereits bestehenden Solarpark errichtet werden. Bauherrin ist die hep global-Tochtergesellschaft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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