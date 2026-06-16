Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO: 6981) (ISIN: JP3914400001) gibt eine neue Zusammenarbeit mit Synopsys, Inc. bekannt, die es Anwendern der Simulationswerkzeuge von Synopsys ermöglicht, direkt auf die Website von Murata zu gelangen, um dort die neuesten Hochleistungs-Simulationsmodelle von Murata abzurufen und herunterzuladen. Die Zusammenarbeit umfasst das 3D-Elektromagnetfeld-Analysetool Ansys HFSS und das thermische Analysetool Ansys Icepak von Synopsys und stellt einen bedeutenden Schritt zur Optimierung des Simulations-Workflows für Entwickler elektronischer Schaltungen dar. Murata ist zudem das erste Unternehmen, das Simulationsmodelle für passive Bauelemente über Ansys Icepak* anbietet.

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[Murata Manufacturing Co., Ltd.] New collaboration with Synopsys

Da die Nachfrage nach Hochgeschwindigkeits- und Hochkapazitätskommunikation weiter wächst, ist das Design elektronischer Schaltungen zunehmend komplexer geworden. Ingenieure müssen nun eine Reihe physikalischer Phänomene, von elektromagnetischen Störungen (EMI) bis hin zur Wärmeentwicklung der Bauteile, in einem einzigen Entwurf berücksichtigen. Es ist entscheidend, diese Herausforderungen frühzeitig im Entwurfsprozess anzugehen; werden sie übersehen, kann dies kostspielige Neukonstruktionen nach sich ziehen, die Entwicklungszeiten verlängern und die Kosten für die Prototypenentwicklung in die Höhe treiben. Dies hat den Druck auf Anbieter elektronischer Bauteile erhöht, einsatzbereite, hochwertige Simulationsmodelle bereitzustellen, die mit den Tools kompatibel sind, auf die sich Ingenieure bereits verlassen.

Die Entwicklung präziser Modelle für die elektromagnetische und thermische Analyse ist von Natur aus anspruchsvoll, da sich sowohl das elektromagnetische Verhalten als auch die Temperaturverteilung je nach Designbedingungen erheblich verändern. Muratas vertikal integrierter Ansatz, der von der Rohstoffentwicklung über die Fertigung bis hin zur Endproduktverarbeitung reicht, ermöglicht es dem Unternehmen, auf einen umfangreichen proprietären Datensatz zurückzugreifen, was zu Simulationsmodellen führt, die die tatsächliche Komponentenleistung genau widerspiegeln.

Die Modelle sind mit Ansys 2026 R1 kompatibel. Ansys HFSS unterstützt die elektromagnetische Feldanalyse und deckt Muratas HF-Induktivitäten und mehrschichtige Keramikkondensatoren (MLCCs) ab, während Ansys Icepak die thermische Analyse unterstützt und Muratas Leistungsinduktivitäten abdeckt.

Mit Blick auf die Zukunft wird Murata die Zusammenarbeit mit Synopsys weiter vertiefen und sein Modellangebot erweitern, um ein fortschrittlicheres und effizienteres Elektronikdesign zu unterstützen.

Die folgenden Daten stehen auf der Website von Murata zum Download bereit:

Daten zur elektromagnetischen Feldanalyse für Ansys HFSS HF-Induktivitäten

Daten zur elektromagnetischen Feldanalyse für Ansys HFSS MLCCs

Daten zur thermischen Analyse für Ansys Icepak Leistungsinduktivitäten

Bei Anfragen zu Produktdaten wenden Sie sich bitte bezüglich Induktivitäten hier oder bezüglich Kondensatoren hier an Murata.

Hinweise:

*Basierend auf Untersuchungen von Murata vom 15. Juni 2026.

Über Synopsys

Synopsys, Inc. (Nasdaq: SNPS) ist der führende Anbieter von Engineering-Lösungen vom Silizium bis zum System und ermöglicht es Kunden, AI-gestützte Produkte schnell zu entwickeln. Wir bieten branchenführende Lösungen für Siliziumdesign, IP, Simulation und Analyse sowie Design-Dienstleistungen. Wir arbeiten eng mit unseren Kunden aus einer Vielzahl von Branchen zusammen, um deren F&E-Kapazitäten und Produktivität zu maximieren und so Innovationen von heute voranzutreiben, die den Erfindungsreichtum von morgen beflügeln. Erfahren Sie mehr unter www.synopsys.com.

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Über Murata

Murata Manufacturing Co., Ltd. ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von passiven elektronischen Bauteilen und Lösungen auf Keramikbasis, Kommunikationsmodulen und Stromversorgungsmodulen. Murata widmet sich der Entwicklung fortschrittlicher elektronischer Materialien sowie modernster, multifunktionaler Module mit hoher Packungsdichte. Das Unternehmen verfügt über Mitarbeiter und Produktionsstätten auf der ganzen Welt.

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Murata Manufacturing Co., Ltd.

Saki Ito, prsec_mmc@murata.com

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