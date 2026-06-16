DJ Safran und Raketen-JV MBDA in finalen Gesprächen über neues Artilleriesystem
Von Mauro Orru
DOW JONES--Safran und MBDA sind in die finale Verhandlungsphase mit der französischen Beschaffungsbehörde für Verteidigung über den Einsatz eines neuen Artilleriesystems eingetreten. MBDA ist ein Joint Venture zur Raketenproduktion von Airbus, Leonardo und BAE Systems. Nach Angaben der Unternehmen ist das neue System unter dem Namen Thundart bekannt. Es soll die Landangriffsfähigkeiten der französischen Streitkräfte durch Präzisionsschläge mit einer Reichweite von bis zu 150 Kilometern erheblich verbessern. Das System soll die Nachfolge des aktuellen Lance-Roquettes Unitaire antreten und könnte bereits 2030 einsatzbereit sein.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/DJN/brb
(END) Dow Jones Newswires
June 16, 2026 06:16 ET (10:16 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.