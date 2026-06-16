München (ots) -Achtung - heute Abend brauchen die WM-Fans definitiv ein MagentaTV-Abo. Denn das Hammerspiel Frankreich gegen Senegal (live ab 19.30 Uhr) und Irak gegen Haalands Norweger (ab 23.20 Uhr) laufen EXKLUSIV nur bei MagentaTV. Beim Spiel der Franzosen sind erstmals Thomas Müller und Mats Hummels als Experten-Duo vereint. Laura Wontorra moderiert, Wolff Fuss kommentiert. Hammermischung, Hammer-Angebot.Und Hammer-Hitze als Belastung für die Spieler bislang. Im "Breakfast Club" klärt der Arzt und Moderator Dr. Eckart von Hirschhausen über die besonderen klimatischen Bedingungen bei der Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada auf: "Die FIFA sagt, man könne bis Hitzeschutz-Index 32 spielen. Das ist eine gefühlte Temperatur von 45 Grad. Die Ärzteschaft und die Spielergewerkschaft sagen, dass bei einer gefühlten Temperatur von 35 Grad Schluss sein muss." Deshalb sei es wichtig, "dass die Profis auch mal den Mund aufmachen und sagen: Unter solchen Bedingungen kann ich gar nicht spielen." Schon ab 28 Grad sinke die Leistungsfähigkeit. Während bei Spielern Kühlwesten Abhilfe schaffen sollen, stellt Hirschhausen pragmatisch im Studio eine "Hitzeschutzkappe" für Fans vor, die Wasser und ein Gel aufsaugen und durch die folgende Verdunstung den Kopf kühlen soll.Hirschhausens Fazit: "Es ist mit Abstand die klimaschädlichste WM, die es jemals gegeben hat. Vierzehn von 16 Stadien sind hitzegefährdet."Lutz Pfannenstiel, der vielgereiste Multi-Funktionär und ebenfalls Gast im Breakfast Club, war auch in Tunesien aktiv. Die Entlassung von Tunesiens Trainer Sabri Lamouchi nach der 1:5-WM-Auftaktpleite gegen Schweden erachtet er als "völlig normal" im afrikanischen Fußball. "Eine kleine Unstimmigkeit, vielleicht ein komischer Kommentar zum Präsidenten, und du bist im nächsten Flieger", erklärt er. Dass die tunesische Mannschaft sich mit einem neuen Impuls nun rehabilitieren kann, glaubt Pfannenstiel nicht, "weil die Mannschaft jetzt wahrscheinlich komplett durch den Wind ist." Der als neue Coach gehandelte Hervé Renard, "ein guter Spezi" von Pfannenstiel, sei "sehr aggressiv von der Ansprache her" und "jemand, der auf den Tisch haut, auch mal einen Spieler körperlich schüttelt" - alles in allem "ein harter Hund".Nachfolgend die Stimmen und Clips der 6. Folge des "Breakfast Club" zur Fußball-Weltmeisterschaft. Bitte bei Verwendung MagentaTV als Quelle angeben. Heute Abend geht's zweimal exklusiv ab 19.30 Uhr weiter: das Top-Duell Frankreich - Senegal, anschließend Norwegen gegen Irak. Alle warten auf den ersten Auftritt der Tormaschine Erling Haaland. Gibt's nur bei MagentaTV. Ab 02.20 Uhr: der Weltmeister Argentinien tritt auf! Gegen Algerien, mit Messi."Breakfast Club": Folge 6 mit Tabea Kemme, Lutz Pfannenstiel und Dr. Eckart von Hirschhausen - die Stimmen:"Er spielt zu Hause": Kemme glaubt an körperlichen Vorteil für Superstar Messi - Mbappés "Status" mit vielen Neidern "fair enough"Tabea Kemme über das Leistungsniveau von Lionel Messi in der amerikanischen MLS: "Das Niveau ist ein bisschen geringer. Er ist in einem fortgeschrittenen Alter, aber grundsätzlich ist es auch ein Prestige, in dieser Liga zu spielen. Körperlich ist er die Zeitzonen und Co. gewohnt. Er spielt zu Hause." Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=dThoYVNMLytJNW5GWDhmWGwxaEdkSmZZanlCbTJ0akxoWkFPY0wyV0lNOD0=Kemme über das Ego von Frankreichs Kylian Mbappé: "Er ist ein Spieler, der die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Er ist ein immenser Athlet, der bringt so viel mit - seine Aura auch. Er hat einen gewissen Status und das ist fair enough. Es gibt viele Neider. Aber wenn du so einen Spieler im Team hast, legst du das Spiel auch danach aus. Dafür brauchst du auch die Charaktere in einer Mannschaft, die ihn scheinen lassen wollen." Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=cEhNSlF4a3k5ZlN6dUpYb0JZWkpXUFVZTnJzVW9GSWFrZVZKRVRnaHpJRT0=Die Breakfast Club-Crew lacht mit und über Mbappé: Der Profi von Real Madrid bringt nicht nur seine Mitspieler bei der französischen Nationalmannschaft mit lustigen Outfits und skurrilen Perücken zum Lachen. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=MkhncHJOUy9NT1IyREhLNFNSbkZXWnZTU3BOM3k2RTFkUlZKNE16eWZpRT0=Pfannenstiel über Tunesien-Knall: "Die Mannschaft ist jetzt wahrscheinlich komplett durch den Wind", neuer Trainer Renard "ein harter Hund"MagentaTV Gast-Experte Lutz Pfannenstiel, Sportdirektor beim FC Aberdeen und u.a. Ex-Trainer von Namibia, über die Entlassung von Tunesiens Trainer Sabri Lamouchi einen Tag nach dem ersten Turnierspiel: "Beim Afrika-Cup gibt's sowas immer. Es ist völlig normal. Wenn es jetzt Spanien oder irgendjemand anderes gewesen wäre, hätte ich gesagt: Okay, komisch. Bei Tunesien, oder generell einer afrikanischen Mannschaft, ist es möglich. Eine kleine Unstimmigkeit, vielleicht ein komischer Kommentar zum Präsidenten, und du bist im nächsten Flieger. Er war vor dem Turnier schon unter Beschuss. Das 5:1 hat keiner erwartet. Jetzt rechnet man sich vielleicht noch die kleine Chance aus, das mit einem neuen Impuls zu drehen. Ich glaube es nicht, weil die Mannschaft jetzt wahrscheinlich komplett durch den Wind ist."... über den gehandelten Nachfolger Hervé Renard: "Das ist ein guter Spezi von mir. 'Der schöne Renard', heißt er auch - ein sehr hübscher Mann. Er ist sehr aggressiv von der Ansprache her. Ich war Nationaltrainer in Namibia, er im Nachbarland Sambia. Wenn wir mal ein Freundschaftsspiel brauchten, haben wir zweimal telefoniert und los ging's. Er war dann in der Elfenbeinküste, im arabisch-afrikanischen Raum und in Saudi-Arabien sehr erfolgreich. Er ist eine Stimme, jemand, der auf den Tisch haut, und auch mal einen Spieler körperlich schüttelt, was du eigentlich nicht magst. Er ist definitiv ein harter Hund." Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=dys1Ym9GaFp2OW9rNTMwREMxN24zS0grYXZ5SDROVDdqUmdVQUhvWXp0RT0=Pfannenstiel, viermaliger Torwart des Jahres in Neuseeland, gibt eine kuriose Anekdote zum Besten:"Ich habe mir in Neuseeland damals einen Pinguin ausgeliehen bzw. geklaut. Ich stehe auf verrückte Haustiere, das war dann eben ein Pinguin. Ich war auf der Südinsel und da ist die größte Pinguin-Kolonie nördlich der Antarktika. Da sind die Dinger halt und ich dachte, ich nehme mal einen mit und kultiviere den als Haustier. Das hat nicht so gut funktioniert. Der war unter Naturschutz, dann musste ich ihn wieder abgeben. Ich hatte ihn nur zwei Tage. Ich musste ihn wieder in das Loch zurückbringen, aus dem ich ihn entführt hatte. Aber der Kollege war absolut in Ordnung, gesund und munter."... was seine Mannschaftskollegen dazu gesagt haben: "Die haben das nicht gemerkt - außer der, der mit mir gewohnt hat. Der hat ihn in der Badewanne gesehen." Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=aGU1SzhNQytqSDhJMUdmRlVFV3lMNnhFUVZMcTdPU3k1RDlHR04vUnJ5OD0="Du bist der Arsch der Stadt": Pfannenstiel spricht über Hassnachrichten auf Social Media, Kemme über "Dick Pics"Kemme über Hassnachrichten in den sozialen Medien: "Als Frau ist sexualisierte Gewalt ja nochmal eine Thematik - Empfang von 'Dick Pics' und alles Mögliche. Ich habe mich damit relativ früh befasst. Als ehemalige Polizei-Kommissarin habe ich nochmal einen anderen Draht zu der strafrechtlichen Relevanz. Ich habe mittlerweile Hilfsmittel: Ich arbeite z.B. mit einer KI zusammen, die mir genau das filtert, damit ich da keine Berührungspunkte mehr damit habe. Das gibt mir das Gefühl: Ich empowere mich und gebe die Macht nicht ab."Pfannenstiel schildert seine Eindrücke als Manager beim FC Aberdeen zum Thema Social Media: "Es ist ein Verein mit viel Tradition, wo die Erwartungen viel höher sind als die Realität. Wenn man sich jedes Mal nach dem Spiel die Reaktionen durchliest, wirst du auf Dauer wahnsinnig. Es sind nur Negativität und persönliche Angriffe. Es geht gar nicht mal darum, ob der Spieler schlecht war oder einen Fehler gemacht hat. Als Mannschaft, Verein - vom Vorstand angefangen, bis hin zum Trainerteam - bist du der Arsch der Stadt. Jeder kann sagen, was er will. Das sollte eigentlich gefiltert werden. Da fehlt die Grenze. Solange man sich vermummen kann und eine Mütze oder Sonnenbrille aufzieht und irgendwelchen Scheiß reden kann, ist man mehr oder weniger vogelfrei." Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=aTRIREUydlhqVGFKemdzNGFvQWNRclkyNmRrTlQvaUh5WENzNUxkbVMybz0="14 von 16 Stadien sind hitzegefährdet" - Hirschhausen gibt Tipps, um sich abzukühlenDr. Eckart von Hirschhausen befasst sich in seiner Stiftung "Gesunde Erde - Gesunde Menschen" mit den Themen Klima und Gesundheit. Der Arzt und Moderator erklärt, inwiefern die extreme Hitze für die Spieler bei der WM zu einem Problem werden könnte: "30 Grad bei hoher Luftfeuchtigkeit können sich ganz anders anfühlen als 30 Grad bei trockener Hitze. Ein spezielles Thermometer ist für die 'Wet-Bulb-Temperature' geeignet. Das misst die Sonneneinstrahlung, die Feuchtigkeit und die Temperatur. Die FIFA sagt, man könne bis Hitzeschutz-Index 32 spielen. Das ist eine gefühlte Temperatur von 45 Grad. Die Ärzteschaft und die Spielergewerkschaft sagen, dass bei einer gefühlten Temperatur von 35 Grad Schluss sein muss." Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=Wm5oc29USHM0c1FkTldDU1hESGwyWm1GTlRsejdndVkvYW1odlJlbXRqZz0=Hirschhausen beschreibt die Auswirkungen der Hitze auf die Leistungsfähigkeit und nennt Maßnahmen, um dagegen anzukämpfen: "Studien zeigen: Schon ab 28 Grad sinkt die Leistungsfähigkeit. Nicht nur im Körperlichen - beim Rennen und im Muskel - sondern etwa auch die Passgenauigkeit. Unser Hirn ist der empfindlichste Körperteil für Hitze. Dass wir durchdrehen, wenn wir 40, 45 Grad auf unser Hirn brutzeln haben, ist ja klar. Es gibt Statistiken, dass man auch mehr Hassmails bei Hitze schreibt. Man dreht durch. Kühlwesten können für die Profis zur Verfügung gestellt werden. Die wird runtergekühlt, damit die Spieler möglichst kühl aufs Spielfeld kommen. Aber wenn du rennst und Wärme erzeugst, dann wirst du die nicht los. Hier ist eine Hitzeschutzkappe. [...] Das sieht ein bisschen aus wie ein Zaubertrick: Ich kippe da Wasser rein und wenn man ein bisschen wartet, wird eine Menge davon aufgesogen. Da ist ein Gel drin. Man kann die aufsetzen, dann kühlt es durch die Verdunstung. Das ist super, wenn man z.B. mal an die Fans denkt, die da anstehen. Die Fans sind nicht alle topfit. Die haben vielleicht eine Vorerkrankung oder sind nicht in der Lage gewesen, sich Wasser zu holen. [...] Wenn man reines Pfefferminzöl an die Schläfen macht, hilft das auch. Es gibt ein paar kleine Hacks. Wir können uns körperlich aber nur in einem sehr engen Temperatur-Band anpassen. [...] Es ist mit Abstand die klimaschädlichste WM, die es jemals gegeben hat. 14 von 16 Stadien sind hitzegefährdet." Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=YmZXZUx0dlpBWW04eG0xUVBUSER6SGkvbStZRjVrUE95TVkxblNzM1NuYz0=Die FIFA WM 2026 komplett live bei MagentaTV(alle Infos zum Programm und weitere Infos zu Inhalten gibt's auch hier: www.magenta.tv)Dienstag, 16.06.2026ab 19.30 Uhr: Vorberichte Frankreich - SenegalEXKLUSIV ab 20.50 Uhr: Frankreich - Senegalab 23.20 Uhr: Vorberichte Irak - NorwegenEXKLUSIV ab 23.50 Uhr: Irak - NorwegenMittwoch, 17.06.2026ab 02.20 Uhr: Vorberichte Argentinien - Algerienab 02.50 Uhr: Argentinien - Algerienab 05.20 Uhr: Vorberichte Österreich - Jordanienab 05.50 Uhr: Österreich - Jordanienab 08.20 Uhr: Breakfast Clubab 17.30 Uhr: Vorberichte Portugal - DR Kongoab 18.50 Uhr: Portugal - DR Kongoab 21.20 Uhr: Vorberichte England - Kroatienab 21.50 Uhr: England - KroatienDonnerstag, 18.06.2026ab 00.20: Vorberichte Ghana - PanamaEXKLUSIV ab 00.50 Uhr: Ghana - Panamaab 03.20 Uhr: Vorberichte Usbekistan - KolumbienEXKLUSIV ab 03.50 Uhr: Usbekistan - Kolumbienab 07.00 Uhr: Breakfast Clubab 16.30 Uhr: Vorberichte Tschechien - Südafrikaab 17.50 Uhr: Tschechien - Südafrikaab 20.20 Uhr: Vorberichte Schweiz - Bosnien und HerzegowinaEXKLUSIV ab 20.50 Uhr: Schweiz - Bosnien und Herzegowinaab 23.20 Uhr: Vorberichte Kanada - Katarab 23.50 Uhr: Kanada - KatarPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaTV, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156049/6295478