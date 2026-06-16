Haben Sie das Gefühl, den KI-Boom verpasst zu haben? Während viele Anleger noch den vermeintlich überhitzten Tech-Giganten hinterherlaufen, richten vorausschauende Investoren ihren Blick bereits auf die nächste Generation von KI-Profiteuren. Diese aussichtsreichen Unternehmen der zweiten Reihe könnten zu den großen Gewinnern der nächste KI-Welle werden.Die Geschichte zeigt: In einem Superzyklus profitieren nicht nur die Pioniere, sondern auch jene spezialisierte Nischenplayer, die technologische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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