Bern - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich am Montagabend bei Guy Parmelin für die Unterstützung der Schweiz für die Ukraine bedankt. Er hob insbesondere «seine Bereitschaft, den Frieden näher zu bringen» hervor, wie er in der Nacht auf Dienstag in einem Beitrag auf dem sozialen Netzwerk X schrieb. Der Bundespräsident empfing am Montagabend am Genfer Flughafen seinen ukrainischen Amtskollegen, der auf dem Weg zum G7-Gipfel im französischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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