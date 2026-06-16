Paris / London / Zürich - Europas Börsen haben am Dienstag deutlich zugelegt. Um die Mittagszeit stieg der EuroStoxx 50 um weitere 0,77 Prozent auf 6.278 Punkte. Damit blieb der Leitindex der Eurozone aber ein wenig unter dem vortags schon früh erreichten Rekordhoch. Für Euphorie hatte das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran zur Beilegung des Krieges gesorgt. Der Schweizer SMI stieg zuletzt um 0,49 Prozent auf 13.785 Punkte. Er hatte am ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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