NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 129 auf 133 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien stehen zudem auf der "Conviction Buy List" mit den überzeugendsten Empfehlungen der Investmentbank. Analystin Daniela Costa sieht auch mit Blick auf den Bericht zum zweiten Quartal keinen Grund daran zu rütteln, wie sie am Montagabend schrieb. Sie geht davon aus, dass neue mittelfristige Ziele die Markterwartungen hochtreiben werden./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 23:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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