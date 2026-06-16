Coca-Cola Europacific Partners Deutschland GmbH (CCEP DE) erweitert ihre Langzeittests für emissionsfreie Lkw im Schwerlastverkehr. Neben einem wasserstoffbetriebenen Hyundai XCIENT Fuel Cell setzt das Unternehmen nun auch einen batterieelektrischen Mercedes-Benz eActros 600 ein. Das Fahrzeug ist im Raum Mannheim für Getränketransporte im Einsatz. Batterieelektrischer eActros 600 ergänzt PraxistestsDie batterieelektrische Sattelzugmaschine Mercedes-Benz eActros 600 LS 4×2 verfügt über eine Batteriekapazität ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver