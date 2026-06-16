Düsseldorf (ots) -- Durchgängiges eMobility-Ökosystem für den Aufbau skalierbarer Ladeinfrastrukturen - von Planung bis Betrieb.- Vier Produktneuheiten: von bidirektionalem Laden bis zu Megwatt-Charging für schwere Nutzfahrzeuge.Schneider Electric (https://www.se.com/de/de/), ein global führendes Unternehmen im Bereich Energietechnologie, kündigt die Präsentation einer Produktpalette an, die sein Portfolio für intelligentes Laden von Elektrofahrzeugen ergänzt. Vorgestellt auf der Power2Drive Europe 2026, zeigt Schneider Electric sein vollständig integriertes, durchgängiges eMobility-Ökosystem zusammen mit Beispielarchitekturen, die deutlich machen, wie seine Expertise in Software, Hardware und Services Kunden dabei unterstützt, zukunftssichere, skalierbare Ladeinfrastrukturen für Elektrofahrzeuge zu entwickeln.Vier Produkt-Weltpremieren auf der Power2DriveDer Schneider StarCharge Fast 720 Overhead-Charger bietet ultraschnelles Hochleistungsladen für Depots, schwere Elektrofahrzeuge und Flotten mit hoher Auslastung. Es ergänzt das modulare DC-Ladesystem Schneider StarCharge Fast 720, das bis zu 720 kW Leistung liefert. Dank seiner dezentralen Architektur kann jeder Schaltschrank bis zu 12 Ladepunkte versorgen, die sich bis zu 80 Meter entfernt befinden können und bietet damit ein hohes Maß an Flexibilität bei der Standortgestaltung und -planung.Mit der Schneider StarCharge Fast V2G Wallbox wird ein bidirektionales AC-DC-Ladegerät präsentiert, das Vehicle-to-Grid- und Vehicle-to-Home-Laden mit einer Leistung von 11 kW ermöglicht.Das Schneider StarCharge Fast MCS (Megawatt Charging System) ist ein Hochleistungsladegerät, das mehr als 1 MW Leistung bereitstellen kann und es schweren Elektrofahrzeugen wie Lkw und Bussen ermöglicht, ihre Batterien schnell zu laden.Die 22 kW AC Schneider Charge Pro Eichrecht Wallbox erweitert das Sortiment Schneider Charge Pro um eichrechtskonforme Messung für den deutschen Markt. Der integrierte Zähler ist gemäß dem deutschen Mess- und Eichgesetz (MessEG) zertifiziert und erfüllt die zugrunde liegende Messgeräterichtlinie (2014/32/EU), wodurch eine kWh-basierte Abrechnung in öffentlichen und halböffentlichen Szenarien wie Mitarbeiterladen, Mehrparteiengebäuden und Flottenbetrieben ermöglicht wird."Wir treten in eine neue Ära der Elektrifizierung ein, in der Ladeinfrastruktur als Teil einer vollständig integrierten elektrischen Infrastruktur konzipiert werden muss, um Cybersicherheit und Systemzuverlässigkeit zu gewährleisten und die Gesamtkapitalrendite zu maximieren", sagt Anthony Song, CEO von Schneider eStar. "Bei Schneider Electric treiben wir diese Transformation voran, indem wir ultraschnelles Laden für schwere Flotten mit fortschrittlichen elektrischen Infrastrukturarchitekturen kombinieren, die verschiedene erneuerbare Energien und Batteriespeicher berücksichtigen. Das gesamte System wird durch umfassende europäische Softwarelösungen gesteuert. Dies ermöglicht es unseren Kunden weltweit, intelligente, skalierbare Infrastrukturen aufzubauen, die nicht nur die Elektrifizierung von Flotten und Gebäuden beschleunigen, sondern auch den CO2-Ausstoß grundlegend reduzieren und eine widerstandsfähigere, nachhaltigere Energiezukunft mit hoher Kapitalrendite erschließen."Messestand von Schneider ElectricDaneben präsentiert Schneider Electric auf der Power2Drive Europe 2026 seine gesamte Bandbreite an eMobility-Lösungen, darunter:- Die wachsende Rolle DC-gekoppelter Architekturen, die erneuerbare Energien und Batteriespeicher effizienter integrieren, Energieverluste reduzieren und dazu beitragen, Netz- und Gebäudelasten zu verringern.- Ein umfangreiches Portfolio an Ladelösungen, einschließlich Schneider StarCharge Fast 60 / 120 / 180 / 320, Schneider StarCharge Fast 720 kW Bodendispenser & Overhead-Ladepunkt, Schneider Charge Wallbox sowie EVlink Pro AC Wallbox.- Das Batteriespeichersystem Schneider Boost Pro Gen1+ (215 kW / 241 kWh nutzbar, skalierbar auf 2,15 MWh über bis zu zehn Einheiten)- Software: EcoStruxure Energy Asset Controller (EEAC), EcoStruxure EV Charging Expert (EVCE); Softwarelösungen, um Lade-Standorte im Transitbereich sowie im Bereich Depotmanagement für EV-Flotten effizient zu betreiben, ev.ecoplan.app Online-Konfigurator für Ladeinfrastruktur.- Energieverteilungslösungen (Mittel-/Niederspannungsschaltanlagen, Outdoor-Lösungen für Ladeinfrastruktur von Elektrofahrzeugen, Wandlermessung, wetterfeste Stromkomponenten).Der 250 m² große Stand des Unternehmens umfasst drei interaktive Erlebnisbereiche zu öffentlichem AC-Laden, DC-Kopplungsarchitekturen für gewerbliche Gebäude und Energiemanagement sowie zur Elektrifizierung von Busdepots. Der Messestand bietet außerdem ein Café im Berliner Straßendesign sowie mit dem "Renovation Rebel Roadwarrior" einen klassischen VW T3, der zu einem vollelektrischen Fahrzeug umgebaut wurde.Schneider Electric stellt in Halle B6, Stand 550 aus.Die Power2Drive Europe 2026 ist Teil von The Smarter E Europe, Europas größtem Verbund von Fachmessen für die Energiewirtschaft. The Smarter E Europe vereint vier Messen - Intersolar Europe, ees Europe, EM-Power Europe und Power2Drive - und findet vom 23. bis 25. Juni 2026 auf dem Messegelände München statt.Presserundgang am 23. Juni 2026Am Dienstag, 23. Juni 2026, von 10:30 - 11:00 Uhr lädt Schneider Electric zu einem Presserundgang über den Messestand ein.Eine kurze Anmeldung vorab wird erbeten unter: pr.germany@globalcommunications.se.comPressekontakt:Schneider Electric Presse-Team - pr.germany@globalcommunications.se.comOriginal-Content von: Schneider Electric GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/80251/6295530