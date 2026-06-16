Können Photovoltaik-Großanlagen interessante Angebote für Großverbraucher unterbreiten, deren Lastgang innerhalb von Minuten um mehrere Dutzend Megawatt schwank? Mit dieser Frage befasste sich der Institutsteil Angewandte Systemtechnik des Fraunhofer-Instituts für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung IOSB (Fraunhofer IOSB-AST) in einer Analyse für die Stahlwerke Thüringen GmbH (SWT). Im Zentrum stand die Frage, ab welchem Grenzpreis sich der langfristige Bezug von Solarstrom über einen Pay-as-produced-Strombezugsvertrag (Power Purchase Agreement, PPA) für ein energieintensives Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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