Vancouver, British Columbia / 16. Juni 2026 / IRW-Press / ZenaTech Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ("ZenaTech"), ein Anbieter von Technologielösungen, der auf KI-gestützte Drohnen, Drone as a Service (DaaS), SaaS-Lösungen für Unternehmen sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt heute bekannt, dass seine in den USA ansässige Tochtergesellschaft ZenaDrone die Einleitung des Antragsverfahrens für die Blue UAS- (Uncrewed Aircraft System)-Zertifizierung für seine Drohne IQ Quad vorbereitet, um eine zukünftige Aufnahme in die Beschaffungslisten von US-Verteidigungs- und Regierungsbehörden zu ermöglichen. Die IQ Quad, die zu Beginn dieses Jahres bekannt gegeben wurde, ist eine autonome KI-Drohne, die eigens für schnelle und präzise Landvermessungen und geospatiale Kartierungsanwendungen entwickelt wurde.

Zurzeit wird sie Flugleistungs- und Nutzlastsensor-Integrationstests unterzogen und die Dokumentation der Stückliste wird fertiggestellt, während sich das Unternehmen auf die Einreichung des Antrags im Rahmen des Green-to-Blue UAS-Pfades vorbereitet. Die vom US-Verteidigungsministerium (DoD) verliehene Blue UAS-Zertifizierung gilt als die bedeutendere von beiden und eröffnet ein breiteres Spektrum an Möglichkeiten für den Einsatz durch Verteidigungsbehörden.

"Die Vorbereitung der IQ Quad auf den Eintritt in den Blue UAS-Zertifizierungsprozess ist ein bedeutsamer Schritt zur Erweiterung unseres Portfolios an vertrauenswürdigen, NDAA-konformen Drohnenlösungen für US-Regierungs- und Verteidigungskunden", sagte Dr. Shaun Passley, CEO von ZenaTech. "Wir sind davon überzeugt, dass uns die Blue UAS-Zertifizierung die Möglichkeit bieten wird, die IQ Quad an US-Regierungsorganisationen wie das Army Corps of Engineers, das Air Force Civil Engineer Center, den U.S. Geological Survey und das Bureau of Land Management zu verkaufen, die allesamt sichere, hochpräzise geospatiale Kartierungs- und Landvermessungskapazitäten benötigen. Da Bundesbehörden die Modernisierung kritischer Infrastrukturen und technischer Abläufe weiter vorantreiben, sind wir der Auffassung, dass sich diese Drohne in einer günstigen Position befindet, um die zunehmend gefragten missionskritischen Daten und die betriebliche Effizienz zu liefern."

Das Management ist davon überzeugt, dass zahlreiche US-Regierungs- und Verteidigungsbehörden einen wachsenden Bedarf an sicheren, NDAA-konformen Drohnenlösungen zur Unterstützung einer Vielzahl von Anwendungen haben. Neben der Landvermessung und der geospatialen Kartierung beinhalten diese auch die Geländemodellierung, die Bauplanung, die Flugplatz- und Stützpunktkartierung, das Versorgungs- und Asset-Management, die Umweltüberwachung sowie den Bedarf an Katastrophenhilfe. Die Fähigkeit der IQ Quad-Plattform, hochauflösende geospatiale Daten rasch und effizient zu erfassen, positioniert sie so, dass sie missionskritische Initiativen in den Bereichen Technik, Standortmanagement militärischer Einrichtungen und Infrastrukturmodernisierung im gesamten US-Verteidigungsökosystem unterstützen kann.

Die IQ Quad ist ein kompakter Multimissions-Quadcopter, der für den schnellen Einsatz und die präzise Erfassung geospatialer Daten in Regierungs- und Infrastrukturumgebungen konzipiert wurde. Die Plattform wurde für Anwendungen in den Bereichen fortschrittliche Kartierungen, Landvermessung, Geländemodellierung, Infrastrukturinspektion, Bauplanung und Umweltüberwachung entwickelt. Sie verfügt über eine modulare und austauschbare Nutzlastarchitektur für hochauflösende Bildgebung, KI-gestützte Autonomie und sichere Kommunikationsfunktionen, die für den Außeneinsatz in komplexen Umgebungen entwickelt wurden.

ZenaDrone verfügt zurzeit über drei Drohnenplattformen, die sich im mehrmonatigen Bewertungsprozess für die Green-to-Blue UAS-Zertifizierung befinden, die von der Association for Uncrewed Vehicle Systems International (AUVSI) und dem DoD verwaltet wird. Im Rahmen des Zertifizierungsprozesses wird unter anderem überprüft, ob fortschrittliche Cybersicherheitskontrollen und Lieferkettendokumentationen vorhanden sind, wobei nur inländische oder freigegebene Lieferanten berücksichtigt werden. Die Blue UAS-Zertifizierung stellt die Konformität mit dem National Defense Authorization Act (NDAA) fest und gibt einen "Made in America"-Drohnenhersteller für die direkte Beschaffung durch US-Verteidigungsbehörden, Bundesministerien und verbündete Regierungskäufer frei.

Über ZenaTech

http://www.zenatech.com, Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das auf autonome KI-Drohnenplattformen spezialisiert ist, um die Industrie, Behörden und den Verteidigungssektor zu transformieren. Zu seinen Tochtergesellschaften gehören die Drohnenfertigung durch ZenaDrone, ein globales Drone-as-a-Service-(DaaS)-Geschäft sowie eine separate SaaS-Sparte für Unternehmen mit mehreren Softwaremarken. Das Unternehmen verfolgt eine auf Übernahmen ausgerichtete DaaS-Rollup-Strategie zur Digitalisierung und Automatisierung traditioneller Dienstleistungsbranchen wie Landvermessungen und Inspektionen, um ein skalierbares, wiederkehrendes Umsatzwachstum auf Drohnenbasis zu erzielen. Mit einer betrieblichen Präsenz in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten und Asien treibt ZenaTech KI-Drohnen für die Landwirtschaft und die Logistik sowie für ISR-, Fracht- und Counter-UAS-Anwendungen für die US-Verteidigung und NATO-Verbündete voran. Das Unternehmen investiert in Technologien der nächsten Generation, einschließlich Drohnenschwärme, Quantencomputing und fortschrittliche KI-Autonomie, um durch seine Forschungs- und Entwicklungsinitiativen langfristige Möglichkeiten auf Schlüsselmärkten zu nutzen.

Über ZenaDrone

https://www.zenadrone.com/, eine Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert KI-gestützte multifunktionale autonome Drohnenlösungen, die mit Technologien des maschinellen Lernens und der prädiktiven Analyse sowie fortschrittlichen Rechenleistungen ausgestattet sind und bei Anwendungen in der öffentlichen Verwaltung, Verteidigung und Industrie zum Einsatz kommen. Dazu zählen multifunktionale Drohnen für Vermessungs-, Inspektions-, Logistik-, Sicherheits- und Verteidigungseinsätze. Das bestehende Produktportfolio umfasst die Drohne ZenaDrone 1000 für ISR-Verteidigungsanwendungen und den Transport von Spezialfrachten, die Drohne https://www.zenatech.com/drone-technology-solutions/ für das Bestandsmanagement und die Sicherheit in Innenräumen, die Drohne IQ Square für Inspektions- und Wartungsdienste im Freien, die Drohne IQ Quad für die Landvermessung und die Drohne IQ Aqua für Einsätze unter Wasser. ZenaDrone betreibt drei internationale Produktionsstätten in Arizona, Dubai und Taiwan und arbeitet an der Weiterentwicklung von Marine-Abfangdrohnen für die Abwehr von unbemannten Flugkörpern sowie an einem integrierten Verteidigungssystem.

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