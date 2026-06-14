Drohnenstrategie nimmt Fahrt auf: ZenaTech treibt Drone-as-a-Service-Ausbau in Westkanada voran

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ZenaTech stellt in Westkanada die Weichen auf Wachstum. Das Unternehmen mit Sitz in Vancouver, spezialisiert auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service, Enterprise-SaaS und Quantencomputing-Lösungen, hat ein Angebot zur Übernahme eines gut etablierten Landvermessungsunternehmens unterzeichnet. Dieses Unternehmen ist regional in den westkanadischen Provinzen aktiv. Die geplante Übernahme ist Teil der laufenden Akquisitionsstrategie von ZenaTech in Nordamerika.

Mit dem Schritt könnte ZenaTech seine Präsenz im Geoinformationssektor in Westkanada ausbauen. Im Fokus stehen Branchen wie Infrastruktur, Versorgungswirtschaft, Forstwirtschaft, Bergbau und Landwirtschaft. Das Unternehmen sieht die Chance, klassisches Vermessungs- und Geomatik-Knowhow mit fortschrittlichen Drohneneinsätzen zu verbinden. Dazu zählen auch neue BVLOS-Funktionen, also Flüge außerhalb der direkten Sichtlinie. So soll das Dienstleistungsangebot breiter werden. Zugleich will ZenaTech die Basis für wiederkehrende Umsätze stärken und von der wachsenden Nachfrage nach Geodaten und luftgestützten Intelligence-Lösungen in der Region profitieren.

Westkanada als regionaler Wachstumsschauplatz

ZenaTech sieht Westkanada als einen der attraktivsten nordamerikanischen Wachstumsmärkte für drohnenbasierte Geoinformationsdienste. Getragen werde dieser Markt von einer starken Nachfrage aus der Bauwirtschaft, der Versorgungswirtschaft, der Forst- und Landwirtschaft sowie dem öffentlichen Sektor.

Die geplante Übernahme würde ZenaTech nach eigener Einschätzung einen etablierten regionalen Betrieb sichern. Hinzu kämen ein breiter Kundenstamm aus Wirtschaft und öffentlicher Verwaltung sowie direkte Möglichkeiten, margenstärkere Drohnendienstleistungen auszuweiten. In Verbindung mit Kanadas fortschrittlichem Rechtsrahmen für BVLOS-Einsätze sieht sich das Unternehmen in der Lage, das Wachstum bei wiederkehrenden Umsätzen zu beschleunigen, das Dienstleistungsangebot auszubauen und vom Markt für Drohnendienste in Wirtschaft und öffentlicher Verwaltung zu profitieren.

Breite Einsatzfelder von Infrastruktur bis Landwirtschaft

ZenaTech verweist auf mehrere Faktoren, die Westkanada zu einem wichtigen Markt für kommerzielle Drone-as-a-Service-Anwendungen machen könnten. Dazu zählen die weite Geografie, gut ausgebaute Infrastrukturnetze sowie eine international bekannte Forst- und Landwirtschaft. Genau dort können Drohnen ihre Stärken ausspielen: schnellere Abläufe, geringere Kosten, mehr Sicherheit und Datenanalysen, die Entscheidungen vor Ort stützen.

Der Markt liefert dafür Rückenwind. Laut Grand View Horizon Research erreichte der kanadische Drohnenmarkt im Jahr 2025 ein geschätztes Volumen von rund 4,5 Mrd. USD. Bis 2033 soll dieser Wert auf über 11 Milliarden USD steigen. Das entspricht einer jährlichen Wachstumsrate von 11 Prozent. Hinzu kommt, dass Kanada nach Angaben von ZenaTech einen der fortschrittlichsten Rechtsrahmen für BVLOS-Drohnenbetrieb in Nordamerika geschaffen hat. Das könnte modernen Anwendungen den Weg in die Praxis erleichtern.

Abo-Modell für Drohnendienste

Mit seiner autonomen, KI-basierten Drone-as-a-Service-Plattform bietet ZenaTech Kunden aus Wirtschaft und öffentlicher Verwaltung Drohnendienstleistungen im Abo-Modell oder auf Nutzungsbasis. Einsatzfelder sind Vermessungen, Infrastruktur-Inspektionen, Wartungsarbeiten, Hochdruckreinigung und Präzisionslandwirtschaft. Für Kunden entfällt dabei der Investitions- und Betriebsaufwand, der mit eigenen Maschinen und Geräten verbunden wäre.

ZenaTech baut dieses Modell über die Übernahme etablierter und profitabler Low-Tech-Dienstleister aus, die für Drohneninnovationen bereitstehen. Daraus soll ein globales, multiservicefähiges DaaS-Netzwerk auf kommunaler Ebene entstehen. Die Basis bilden bestehende Kundenbeziehungen und Umsätze. Darauf setzt das Unternehmen moderne Drohnen, Datenverarbeitungs-Workflows und neue Dienstleistungen auf. Der rote Faden bleibt klar: mehr Tempo, mehr Präzision, mehr Daten und mehr Sicherheit im operativen Geschäft.

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Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com

Quellen:

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-zenatech-inc-zenatech-unterzeichnet-uebernahmeangebot-fuer-westkanadisches-geoinformations-und-vermessungsunternehmen-und-forciert-ausweitung-des-daas-geschaefts/5173314/

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