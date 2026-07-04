Mit Drohnen gegen Schmutz: ZenaTech verdichtet sein Drohnen-Netzwerk in Florida

Anzeige / Werbung

ZenaTech baut seine Drone-as-a-Service-Plattform weiter aus. Mit der Übernahme der in Florida ansässigen Green Earth Powerwashing LLC hat das Unternehmen die 24. Akquisition in diesem Geschäftsbereich abgeschlossen. Green Earth bringt ein Franchisesystem mit einem firmeneigenen Betrieb sowie Franchise-Einheiten ein, die laufende Royalty-Gebühren zahlen.

Das Unternehmen wurde 2010 gegründet und startete 2020 mit dem Franchise-Betrieb. Heute umfasst die Struktur einen firmeneigenen Standort in West Palm Beach sowie von Franchisenehmern geführte Standorte in Zentral- und Südflorida. Green Earth bietet Außenreinigungs- und Immobilienwartungsdienste für lokale Kommunalverwaltungen und gewerbliche Kunden an.

Für ZenaTech ist es bereits die achte Übernahme in Florida. Damit stärkt das Unternehmen seine regionale Präsenz und erweitert sein Drone-as-a-Service-Netzwerk um eine skalierbare Franchise-Plattform für Hochdruckreinigung.

Ein etablierter Kundenstamm trifft auf Drohnentechnologie

ZenaTech gewinnt mit Green Earth einen bestehenden Kundenstamm, geschulte Betreiber und zusätzliches Know-how im Franchising. Diese Bausteine können helfen, drohnengestützte Dienstleistungen schneller in bestehende Abläufe zu integrieren.

Wichtig ist dabei die langjährige Verankerung von Green Earth in Florida. Über mehr als ein Jahrzehnt hat das Unternehmen Geschäfts- und Kundenbeziehungen in der Region aufgebaut. Für ZenaTech entsteht damit eine breitere Basis, um Reinigungsleistungen künftig stärker zu automatisieren und skalierbar auszubauen.

Im Fokus stehen KI-gestützte Reinigungsdienste mit Drohnen. Sie sollen vor allem Behörden, Immobilienverwaltern und Eigentümern von Gewerbeimmobilien schnellere, sicherere und kostengünstigere Instandhaltungslösungen ermöglichen.

Wiederkehrende Dienste schaffen Struktur

Green Earth Powerwashing bedient Immobilienverwalter, Kommunen, Eigentümer von Gewerbeimmobilien, Betreiber aus dem Gastgewerbe sowie Kunden aus Wohnungseigentümergemeinschaften. Das Leistungsspektrum umfasst Hochdruckreinigung, Dachreinigung, Fassadenreinigung, Betonreinigung und weitere Instandhaltungsdienste.

Das Geschäftsmodell setzt auf umweltverträgliche Reinigungsverfahren und wiederkehrende Dienstleistungen. Für ZenaTech ist diese Kombination interessant. Wiederkehrende Aufträge schaffen planbarere Kundenbeziehungen. Gleichzeitig bieten sie Ansatzpunkte, um bestehende Serviceprozesse mit Drohnentechnologie zu ergänzen.

Die Franchisestruktur von Green Earth eröffnet zudem Spielraum für eine Expansion in weitere Regionen. Einheitliche Servicestandards und gewachsene Kundenbeziehungen bleiben dabei ein wichtiger Anker.

Ballungsräume als nächster Hebel

ZenaTech sieht langfristige Chancen für Drone-as-a-Service-Hochdruckreinigung in großen Ballungsräumen der USA und weltweit. In Florida rücken vor allem Miami, Orlando, Tampa und Fort Lauderdale in den Blick. Dort gibt es viele Gewerbegebäude, Wohnhochhäuser, Hotels und gemischt genutzte Immobilienkomplexe, die regelmäßig gereinigt und instand gehalten werden müssen.

Gerade bei Hochhäusern und schwer zugänglichen Objekten können Drohnen neue Effizienz bringen. ZenaTech erwartet durch die Integration der Drohnentechnologie in den Green-Earth-Betrieb Fortschritte bei Sicherheit, Servicequalität und Wirtschaftlichkeit.

Ein Markt mit Rückenwind

Der globale Markt für Hochdruckreinigung mit Drohnen gehört zur breiteren Kategorie der Drohnen-Reinigungsdienstleistungen. Laut Valuates Reports lag deren Marktwert im Jahr 2024 bei rund 5,17 Mrd. USD. Bis 2031 soll das Volumen auf mehr als 15,2 Mrd. USD steigen. Das entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von nahezu 17%.

Angetrieben wird der Markt durch die steigende Nachfrage nach sicheren, effizienten und kostengünstigen Instandhaltungslösungen. Für ZenaTech passt die Übernahme damit in ein Umfeld, in dem klassische Gebäudedienstleistungen zunehmend durch automatisierte und drohnengestützte Lösungen ergänzt werden.

Ein Netzwerk für skalierbare Drohnendienste

Die Drone-as-a-Service-Plattform von ZenaTech richtet sich an Unternehmens- und Behördenkunden. Sie bietet abonnementbasierten Zugang zu drohnenbasierten Dienstleistungen in Bereichen wie Vermessung, Inspektion, Instandhaltung, Hochdruckreinigung, Bestandsmanagement und Präzisionslandwirtschaft.

Kunden können diese Leistungen nutzen, ohne selbst Drohnen anschaffen oder betreiben zu müssen. ZenaTech baut dafür ein Netzwerk aus etablierten, profitablen Dienstleistungsunternehmen auf, deren Abläufe für Drohneninnovationen geeignet sind.

Mit Green Earth Powerwashing kommt ein weiterer lokaler Baustein hinzu. Schritt für Schritt entsteht so ein multiservicefähiges DaaS-Netzwerk mit bestehenden Kunden, laufenden Umsätzen und einer klaren Ausrichtung auf Geschwindigkeit, Präzision und Sicherheit.

--

Lassen Sie sich in den Verteiler für Zena Tech oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e_reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Zena Tech" und/oder "Nebenwerte".

Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com

Disclaimer/Risikohinweis ZenaTech

Interessenkonflikte: Mit ZenaTech existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der ZenaTech. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von ZenaTech können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von ZenaTech einsehen: https://www.zenatech.com/de/datenschutzrichtlinie/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung ZenaTech vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an e_reuter@dr-reuter.eu

The post Mit Drohnen gegen Schmutz: ZenaTech verdichtet sein Drohnen-Netzwerk in Florida appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: CA98936T2083