25. Übernahme als Meilenstein: ZenaTech erweitert Drohnengeschäft im Öl- und Gassektor

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ZenaTech baut sein Drone-as-a-Service-Geschäft weiter aus. Das Technologieunternehmen hat die Übernahme von Velocity Geomatics Inc. abgeschlossen. Die Gesellschaft tritt als Velocity Group auf und ist in Alberta, British Columbia und Saskatchewan vertreten.

Für ZenaTech ist es der erste Zukauf im Bereich drohnengestützter Geomatik mit Fokus auf Umweltprüfungen und regulatorische Compliance für die Öl- und Gasindustrie. Zugleich erreicht das Unternehmen einen angekündigten Meilenstein: Velocity Group ist die 25. Übernahme seit dem Börsengang.

Mit der Transaktion gewinnt ZenaTech Zugang zu einem der wichtigsten Energiemärkte Nordamerikas. Im Mittelpunkt stehen Umweltbewertungen und regulatorische Prüfungen rund um Förderanlagen und Pipelines.

Bestehende Kunden und operative Erfahrung

Velocity Group bringt eine etablierte Kundenbasis, regionale Marktkenntnisse und Erfahrung mit drohnengestützten Vermessungs- und Geomatikprojekten ein. Zu den Auftraggebern zählen größere Produzenten und international tätige Öl- und Gaskonzerne.

ZenaTech will die bestehenden Leistungen durch KI-gestützte Drohnentechnik ergänzen. Einsatzfelder sind Vermessung, Kartierung, Inspektion und Infrastrukturüberwachung.

Velocity Group ist auf georäumliche Landvermessung, Geomatik, Kartierung sowie Umwelt- und Compliance-Dienstleistungen spezialisiert. Das Unternehmen betreut Projekte in Alberta, British Columbia und Saskatchewan. Das Angebot reicht von Vermessungen bis zur Standortvorabprüfung für Infrastruktur- und Energieprojekte.

Drohnen bereits fest integriert

Drohnen sind bei Velocity Group bereits ein fester Bestandteil der Arbeitsabläufe. In rund 80% der laufenden Projekte kommen drohnenbasierte Verfahren zur Vermessung und Geodatenerfassung zum Einsatz.

Damit übernimmt ZenaTech ein Unternehmen, das technologisch bereits auf die eigene Strategie ausgerichtet ist. Die Integration zusätzlicher KI- und Drohnenlösungen kann deshalb direkt an bestehende Prozesse anknüpfen.

Der internationale Markt für Drohneninspektionen im Öl- und Gassektor wird laut den in der Pressemitteilung genannten Marktanalysen auf rund 2,3 Mrd. USD geschätzt. Für die kommenden Jahre wird ein durchschnittliches jährliches Wachstum von etwa 28,5% erwartet.

Wachstum durch autonome Inspektionen

Treiber des Marktes ist die zunehmende Nutzung autonomer Technologien für Inspektionen, Vermessungen und regulatorische Prüfungen im Bereich der Energieinfrastruktur.

ZenaTech bietet solche Leistungen bedarfsorientiert oder im Abonnement an. Das Spektrum umfasst Vermessung, Inspektion, Instandhaltung, Hochdruckreinigung, Bestandsmanagement und Präzisionslandwirtschaft.

Kunden können Drohnentechnik nutzen, ohne selbst in Geräte, Personal und Betriebsstrukturen investieren zu müssen. ZenaTech setzt beim Ausbau seines Netzwerks auf etablierte Dienstleistungsunternehmen, deren Angebote sich durch Drohnen erweitern lassen.

Mit Velocity Group stärkt das Unternehmen sein Standortnetzwerk und schafft eine Basis für weitere Anwendungen im internationalen Energie- und Infrastrukturmarkt.

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Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com



Quelle:

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-zenatech-inc-zenatech-vollzieht-seine-25-uebernahme-mit-velocity-geomatics-inc-mit-sitz-in-alberta-kanada-und-dehnt-seine-drone-as-a-service-dienste-auf-die-bereiche-umwelt-und-regulatorische-compliance-im-oel-und-gassektor-aus/5211911/

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Enthaltene Werte: CA98936T2083