Die Deutsche Telekom-Aktie hat nach dem zuletzt bösen Rückschlag zwar noch keinen Befreiungsschlag geliefert, doch die Käufer geben sich nicht geschlagen. Der Bereich um 26,32 € wurde bislang verteidigt, womit eine Bodenbildung zumindest in Arbeit bleibt. Jetzt muss sich zeigen, ob daraus mehr als nur eine kurzfristige Stabilisierung entsteht. Chancen sind gegeben Rückblickend zur vergangenen Analyse vom Maibeginn stand der deutliche Rückschlag der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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